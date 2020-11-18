СМИ показали фото сына Винника: где он живет и чем он занимается

В сети показали фото "тайного сына" украинского певца Олега Винника Юлиана, которого он якобы воспитывает вместе с Таисией Сватко (Таюне). 16-летний юноша учиться и живет в Германии.

Как сообщает издание "Факты", Юлиан профессионально занимается плаванием и участвует в чемпионатах Северной Германии. Отмечается, что фото с юношей были сделаны в Берлине, в бассейне спортивного клуба Шарлоттенбург, где он тренируется с 2016 года.

Согласно статистике клуба, Юлиан демонстрирует неплохие достижения. Так, в январе 2020 года на соревнованиях в Берлине он занял первое место в заплыве вольным стилем. Дистанцию 100 метров спортсмен преодолел за 1 минуту 3 секунды. Тогда же юноша показал лучшее время на дистанции 200 м брассом – 2 минуты 59 секунд.

Напомним, слухи о тайном браке Олега Винника с Таисией Сватко (Таюне) гуляют в сети уже не первый год. Также распространялась информация, что Винник с женой воспитывают сына. Мальчик якобы родился в Германии, куда его "родители" отправились работать после учебы в Каневском музыкальном училище. К слову, сам артист данные слухи никак не комментирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 47-летний певец Олег Винник стал самым высокооплачиваемым артистом Украины. Журнал Forbes Ukraine подсчитал его доходы за 2019 год и рассказал об успехах в текущем году.