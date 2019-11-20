СМИ обнаружили молодую любовницу Лукашенко: как она выглядит

По данным СМИ президент Беларуси Александр Лукашенко находился в "романтической связи" с "Мисс Беларусь-2018" Марией Василевич.

Кроме того, 22-летняя "королева красоты" стала самым молодым депутатом нижней палаты парламента Беларуси, пишет издание The Times.

Александр Лукашенко и Мария Василевич president.gov.by

Василевич часто видели с 65-летним Лукашенко на публике с тех пор как в мае 2018 года она получила титул "Мисс Беларусь". Они вместе посещали государственные фестивали, хоккейные матчи, а также Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Также Лукашенко наградил Василевич государственной медалью за вклад в культуру и благотворительность, а также лично наблюдал за ее подготовкой к конкурсу "Мисс мира-2018".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко резко "наехал" на Путина. Он пожаловался на постоянные требования главы РФ.

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