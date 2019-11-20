СМИ обнаружили молодую любовницу Лукашенко: как она выглядит

По данным СМИ президент Беларуси Александр Лукашенко находился в "романтической связи" с "Мисс Беларусь-2018" Марией Василевич.
Кроме того, 22-летняя "королева красоты" стала самым молодым депутатом нижней палаты парламента Беларуси, пишет издание The Times.
Александр Лукашенко и Мария Василевич
president.gov.by
Василевич часто видели с 65-летним Лукашенко на публике с тех пор как в мае 2018 года она получила титул "Мисс Беларусь". Они вместе посещали государственные фестивали, хоккейные матчи, а также Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.
II Европейские Игры завершились 🔥 ⠀ И как же это было красиво, эмоционально и душевно 🥰 ⠀ Лесик @lesik_2019 🦊 заставил взгрустнуть весь стадион "Динамо" 😢 ⠀ Это было так трогательно 🙈 Не выпускала телефон из рук- так хотелось запечатлеть эти моменты, и заодно, как и обещала, показать вам функцию съемки Dual на #huaweip30pro : одновременно на экране и общая картинка, и приближенный вариант. В общем, идеально, когда хочешь рассмотреть детали 😉 #huaweidualvideo #minsk #minsk2019 #europeangames #europeangames2019 #минск2019 ⠀
Также Лукашенко наградил Василевич государственной медалью за вклад в культуру и благотворительность, а также лично наблюдал за ее подготовкой к конкурсу "Мисс мира-2018".
С 17 октября официально кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Спасибо всем, кто поддержал меня на этапе сбора подписей и тем самым дал возможность представить свою позицию на этих выборах. В ближайший месяц моя главная задача - донести до каждого избирателя свою программу и планы возможной работы в Парламенте. ⠀ Надеюсь, что молодежи все-таки удастся отстоять свою позицию и она будет представлена в следующем созыве. И конечно, буду очень благодарна, если вы посчитаете меня ее достойным представителем и поддержите мои предложения.
ОБРАЗОВАНИЕ На сегодняшний день провела 5 в встреч в трудовых коллективах, большая часть из которых - школы и гимназии. И общаясь с педагогами, зачастую слышу мнение, что в последнее время намечается тенденция, когда родители так увлекаются карьерой, что невольно перекладывают ответственность за воспитание и образование своих детей на учителей. Любой проступок ребёнка или плохая успеваемость - это вина учителя, который мало времени уделяет внимания их чаду. Не говорю, что все родители такие, но прецеденты есть. Выход из этой ситуации видется такой - закрепление зон ответственности как за педагогом, так и за родителями. В целом, система образования безусловно требует усовершенствования. Как недавний студент могу с уверенностью сказать, что не у всех хватает личной мотивации в получении качественных знаний. Выход - пересмотр распределения бюджетных мест после каждой сессии. Знаю, что среди моих подписчиков много и студентов/школьников, и мам/педагогов. Какие проблемы волнуют вас?
Сегодня установила рекорд: и макияж, и прическа за 22 минуты💪 ⠀ Хорошо, что сейчас в тренде именно небрежные локоны и легкий мейк 😄 Девочки, а сколько вам надо времени, чтобы собраться?💃🏻 ⠀ Кстати, уже во второй, но не в последний раз делаю ботокс ресничек в @giraevski_e Рекомендую 😉
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко резко "наехал" на Путина. Он пожаловался на постоянные требования главы РФ.
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