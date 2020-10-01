СМИ наделали шума вокруг пропагандистской песни о Донбассе. Видео

В сети СМИ начали активно продвигать пропагандистскую песню "Донбасс за нами", которую исполнили вокалистки Донецкого музыкально-драматического театра Наталья Качура и Маргарита Лисовина.

Клип опубликован на YouTube-канале "ART Kоктейль". Издание DNR LIVE и "Донецкое время" распространили информацию, что ролик суммарно набрал более 1 млн просмотров в соцсетях. Однако в новостях они дают ссылки только на YouTube, где клип посмотреть более 300 тысяч раз (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пусть суждено погибнуть на кресте, Но на колени не поставить нас, В кровавом полюшке один за всех Стоит и держит небосвод Донбасс"

В полнеба пламя, В полнеба смог, Россия с нами, И с нами Бог!" – поют девушки.

Качура и Лисовина выполнили пропагандистскую песню. Скриншот видео

Отметим, что премьера композиции состоялась 7 сентября, но продвигать ее в СМИ начали 1 октября. Ее посвятили Дню освобождения Донбасса, который отмечают 8 сентября. В этот день немецкие войска покинули город Сталино (ныне Донецк. – Ред.). В то же время издание отметили, что песня еще в первые дни стала популярной в соответствующем регионе и России.

"По итогам Московского открытого конкурса-фестиваля "Огни Кремлевской Москвы", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вокалистки завоевали Гран-при. Композиция создана композитором Михаилом Хохловым и поэтом Владимиром Скобцовым", – написало издание DNR LIVE.

В то же время в комментариях под клипом пользователи только положительно реагировали на песню. Они отмечали, что слова в композиции передают всю атмосферу Донбасса в последние годы.

"На сегодняшний день, Донбасс – это лучшая часть России!", "Где в углу плачет отдельно взятая Джамала. Это очень круто", "Русские ждут вас, Донбасс домой. Скорее бы уже", – написали в комментариях.

В сети появился ажиотаж. скриншот видео

Песня вызвала ажиотаж в сети. скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда фильмов для взрослых Саша Грей заявила, что пострадала от российской пропаганды. Знаменитость рассказала, что в 2015 году российские интернет-пользователи опубликовали в соцсети "ВКонтакте" историю медсестры по имени Саша Серова, которая погибла на Донбассе.