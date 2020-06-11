Смертельное ДТП с Ефремовым: в Москве простились с погибшим Захаровым. Видео

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым, который погиб в ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым.

На гражданскую панихиду пришли родственники, знакомые и коллеги мужчины, пишет Telegram-канал Mash. Также опубликовали видео прощания с погибшим (ролики смотрите в конце новости).

Сергей Захаров погиб от полученных в ДТП травм

Основная церемония прощания пройдет на родине Захарова – в селе Константиново Рязанской области, где он будет похоронен.

Отметим, погибший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель Сергей Захаров жил и работал в Москве, у него остались жена, два сына и внучка-инвалид. Также в Рязанской области у погибшего осталась пожилая мать, за которой он ухаживал.

Прощание с Сергеем Захаровым 360tv.ru

Близкие водителя отметили, что Захаров был очень добрым человеком, а также ответственным сотрудником.

"Я подруга его жены и его знаю 22 года. Он самый добрый человек, кого я знаю. Они здесь жили, а родом он из Рязани", – рассказала знакомая семьи Захаровых.

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