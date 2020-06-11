Смертельное ДТП с Ефремовым: в Москве простились с погибшим Захаровым. Видео

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым, который погиб в ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым.
На гражданскую панихиду пришли родственники, знакомые и коллеги мужчины, пишет Telegram-канал Mash. Также опубликовали видео прощания с погибшим (ролики смотрите в конце новости).
Сергей Захаров погиб от полученных в ДТП травм
Основная церемония прощания пройдет на родине Захарова – в селе Константиново Рязанской области, где он будет похоронен.
Отметим, погибший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель Сергей Захаров жил и работал в Москве, у него остались жена, два сына и внучка-инвалид. Также в Рязанской области у погибшего осталась пожилая мать, за которой он ухаживал.
Прощание с Сергеем Захаровым
360tv.ru
Близкие водителя отметили, что Захаров был очень добрым человеком, а также ответственным сотрудником.
"Я подруга его жены и его знаю 22 года. Он самый добрый человек, кого я знаю. Они здесь жили, а родом он из Рязани", – рассказала знакомая семьи Захаровых.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
Позже московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.