Смертельное ДТП с ''Дизель Шоу'': пострадавшая актриса сделала первое заявление

Пострадавшая в жуткой аварии под Киевом актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко обратилась со словами благодарности за поддержу к своим поклонникам. Она вместе с еще несколькими артистами после ДТП была госпитализирована.

Видеообращение она обнародовала на своей странице в Instagram. Женщина пообещала своим подписчикам, что вскоре пойдет на поправку.

"Хочу сказать вам огромное спасибо за теплые слова, за поддержку. Мы обязательно в ближайшее время выздоровеем", — сказала Глушенко.

Яна Глущенко в больнице Instagram yamo4ka

Instagram yamo4ka

Напомним, что автобус с актерами "Дизель Шоу" 20 октября разбился в аварии. В ДТП погибла популярная артистка Марина Поплавская, еще несколько пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести.

Так, Евгений Гащенко получил два перелома пальцев ног, Максим Нелипа — два сломанных ребра и перелом пальца ноги, Александр Бережко — два перелома ноги, Евгений Сморыгин травмировал позвоночник, Олег Иваница — язык, а у Виктории Булитко — множественные ушибы.

Как писал OBOZREVATEL, пострадавший актер "Дизель Шоу" впервые после трагической ДТП прокомментировал случившееся. В частности, он высказался о гибели своей коллеги Марины Поплавской.