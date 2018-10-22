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Смертельное ДТП с ''Дизель Шоу'': пострадавшая актриса сделала первое заявление

5.3тЧитать материал на украинском

Пострадавшая в жуткой аварии под Киевом актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко обратилась со словами благодарности за поддержу к своим поклонникам. Она вместе с еще несколькими артистами после ДТП была госпитализирована.

Видеообращение она обнародовала на своей странице в Instagram. Женщина пообещала своим подписчикам, что вскоре пойдет на поправку.

"Хочу сказать вам огромное спасибо за теплые слова, за поддержку. Мы обязательно в ближайшее время выздоровеем", — сказала Глушенко.

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Яна Глущенко в больнице

Яна Глущенко в больнице

Instagram yamo4ka

Смертельное ДТП с ''Дизель Шоу'': пострадавшая актриса сделала первое заявление

Instagram yamo4ka

Напомним, что автобус с актерами "Дизель Шоу" 20 октября разбился в аварии. В ДТП погибла популярная артистка Марина Поплавская, еще несколько пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести.

Так, Евгений Гащенко получил два перелома пальцев ног, Максим Нелипа — два сломанных ребра и перелом пальца ноги, Александр Бережко — два перелома ноги, Евгений Сморыгин травмировал позвоночник, Олег Иваница — язык, а у Виктории Булитко — множественные ушибы.

Как писал OBOZREVATEL, пострадавший актер "Дизель Шоу" впервые после трагической ДТП прокомментировал случившееся. В частности, он высказался о гибели своей коллеги Марины Поплавской.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
ДТП
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