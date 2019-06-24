Смерть звезды фильма "Овод": нашлось видео его последней роли

23 июня скончался российский актер Андрей Харитонов. Ему было 59 лет. По данным СМИ, мужчина долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть последнюю работу актера в кино. В 2013 году он снялся в детективном сериале "Под прицелом".

Кадр из сериала kino-teatr.ru

Актер родился 25 июля 1959 года в Киеве. В 1980 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и тогда же дебютировал в сериале "Овод". Переехав в Россию, стал ведущим артистом Малого театра в Москве.

Харитонов сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна Черных дроздов", "Вольный ветер".

Кадр из сериала "Под прицелом" kino-teatr.ru

В январе 2019 года стало известно о том, что Андрей Харитонов болен онкологическим заболеванием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве в возрасте 88 лет умер советский режиссер Георгий Данелия, родившийся в Грузии. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца.

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