Смерть Позднякова: в СМИ предположили инсценировку убийства лидера "Мужского государства"

В СМИ предположили, что смерть лидера "Мужского государства" Владислава Позднякова является инсценировкой и на самом деле он жив.

Об этом сообщает издание "360". По их словам, слухи об убийстве мужчины распространили ради пиара.

"На кадрах, которые распространились в социальных сетях — окровавленный труп парня, в котором несложно узнать Позднякова, лежит на лестнице в подъезде. Данные, где все это произошло, разнятся — кто-то написал, что его убили в Москве, другие паблики заявили про Украину", - пишет издание.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет. Криминалист Михаил Игнатов, заявил, что фото мертвого Позднякова являются постановочными.

"Честно говоря, я не особенно верю в этот труп — кровотечение слишком не естественное. Кровь коричневая, которой не бывает в природе. Лежит он тоже неестественно для трупа. Как кадр из кино получился. Примерно так же в кинофильмах гримируют трупы на съемочных площадках", — рассказал Игнатов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский актер Грегори Тайри Бойс, который сыграл одноклассника главной героини Беллы в фильме "Сумерки", и его девушка Натали найдены мертвыми в Лас-Вегасе.

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