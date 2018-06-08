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Смерть Киры Муратовой: легенду кино проведут в последний путь родные

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В Одессе в пятницу, 8 июня, проведут в последний путь легенду советского и украинского кинематографа, режиссера и сценариста Киру Муратову.

Официальной церемонии прощания не будет. Сама Муратова еще при жизни завещала, чтобы с ней прощались только семья и ближайшие друзья, передает ТСН.

Отдать дань уважения режиссеру прилетит российская актриса Рената Литвинова и еще несколько известных актеров из РФ.

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Муратова умерла после тяжелой болезни на 84 году жизни. В последнее время практически не появлялась на одесской киностудии, где проработала более полувека. На самой киностудии вечер памяти режиссера устроят на поминальный, девятый день.

"Она на этой студии проработала от уборщицы до академика и супермастера, понимаете. Так получалось, что жизнь ее выкручивала веревки из нее. Она сопротивлялась и оставила прекрасные картины философские, уникальные, о человеке, в котором еще не все потеряно", – рассказал председатель одесского отделения союза кинематографистов Украины Ярослав Лупий.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших киноработах Киры Муратовой.

Персона
Кира Муратова
Место
УкраинаОдесса
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