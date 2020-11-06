"Смерть – это просто перерыв": факты из жизни, главные цитаты и высказывания Михаила Жванецкого

"Смерть – это просто перерыв!" говорил великий сатирик и юморист Михаил Жванецкий. 6 ноября 2020 года настоящего символа Одессы, не стало. Его путь к успеху от простого инженера завода до одного из самых популярных артистов эстрады является примером для многих.

В память об ушедшем мастере слова Михаиле Жванецком OBOZREVATEL собрал яркие факты его биографии, цитаты и известные высказывания артиста.

Михаил Жванецкий, как всем известно, родился в солнечной Одессе 6 марта 1934 года. Его родители – Эммануил Моисеевич и Раиса Яковлевна, были далеки от юмора: отец был терапевтом, мать – стоматологом. В Одессе семья надолго не задержалась: уже в 1940 семья отправилась в Томашполе, Винницкой области, где родители Жванецкого работали в местном госпитале. Но, наверное, подобный переезд был крайне удачным ходом, ведь неизвестно, как бы сложилась жизнь еврейской семьи, оставшись они в Одессе накануне войны.

В 1941, спустя месяц после начала войны, семью Жванецких эвакуировали в Среднюю Азию, как представителей еврейской национальности и в родную Одессу они смогли вернуться лишь в 1946 году. Жила семья на улице Старопортофранковская, 133 среди еврейского колорита, бесконечного солнца и моря. Неподалеку от этой улицы будущий сатирик окончил школу, жил здесь во время учебы в Одесском институте инженеров морского флота в 1951 году. И именно на этой улице он гулял с друзьями, влипая в разные дворовые ситуации, начав писать о них юморески.

Еще во время учебы в институте инженеров морского порта Михаил Жванецкий серьезно увлекся сатирой – молодой юморист начал выступать сначала в студенческом театре, переросший затем в целый театр студенческих миниатюр "Парнас-2", в который вошли студенты и из других одесских ВУЗов. Кстати, название театра придумал Жванецкий по аналогии с греческой горой Парнас, на которой обитали музы.

Кстати, увлечение театром не помешало Жванецкому окончить институт с красным дипломом инженера-механика, после чего он перешел с повышением на один из одесских заводов. Там, кстати, продолжилась и сценическая карьера будущего мастера: все творческие вечера, праздники и прочие мероприятия, Жванецкий блистал на сцене вместе со своими однокашниками по "Парнас-2".

Больше пяти лет Жванецкий и его друзья совмещали работу на различных предприятиях Одессы, но в конце 1950-х из состава театра выделяется эстрадный дуэт Жванецкого и Ильченко. Два друга начинают все чаще ездить на выступления, участвовать в различных концертах и фестивалях, в 1958 году к ним присоединяется Роман Карцев. Так родилось легендарное трио, слава о котором вскоре разлетелась на весь Советский Союз. Кстати, ребят приглашали в Киев, играть в "Укрконцерте", но те отказались.

В этот период полностью определилась и специализация участников группы: Михаил писал тексты юмористических сценок, а Роман и Виктор их озвучивали. Еще несколько лет коллектив продолжал "продвигаться" к славе, пока в 1963 году на гастроли в Одессу приезжает Ленинградский театр миниатюр во главе со знаменитым Аркадием Райкиным. Это знакомство оказалось по-настоящему судьбоносным, так как известный сатирик взял в репертуар театра несколько произведений Жванецкого, а спустя год пригласил его на должность заведующего литературной частью. Правда, продержался Жванецкий в этом амплуа недолго.

"Дело прошлое, но должен сказать, что как завлит Жванецкий никуда не годился. Ему не хватало дипломатичности, терпимости, элементарной усидчивости", - А. Райкин. Без грима. Воспоминания.

Однако, уже спустя пять лет – в 1969 году, Райкин поставил программу "Светофор", в которой впервые прозвучали миниатюры "Авас", "Дефицит", "Век техники".

"Но литературный дар Жванецкого, острота и парадоксальность его жизнеощущения, его способность передавать в тексте многообразие современной разговорной речи, его умение улавливать фантастичность действительности - все это покорило меня. Настолько покорило, что на какое-то время Жванецкий стал в нашем репертуаре, если можно так выразиться, автором-премьером", — А. Райкин. Без грима. Воспоминания.

Жванецкий проработал с Райкиным несколько лет, после чего стал артистом разговорного жанра в Одесской филармонии, сотрудничая, кроме того, с городской командой КВН и готовя ребятам сценарии выступлений. В конце 1977-х сатирика пригласили с Москву, где он также начал давать сольные концерты, а кроме того, начал выступать в "Театр "Эрмитаж".

"Наступил момент, когда подобное положение Жванецкому показалось обидным. Входя в троллейбус и слыша какие-нибудь реплики собственного сочинения, ему подчас хотелось обратить внимание пассажиров на то, что автор-то вот он…", - вспоминает Райкин.

В 1977 году артист выпустил первый сборник миниатюр писателя, затем – еще несколько. Творческая библиотека мастера слова Михаила Жванецкого насчитывает 10 произведений.