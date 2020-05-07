Сменившая цвет кожи девушка поразила аномальной худобой: откровенные фото

Англичанка Ханна Титтензор, изменившая цвет кожи с помощью незаконных инъекций, удивила сеть нереалистичной худобой.

На ее фото обратили внимание журналисты The Sun. Отмечается, что 23-летняя девушка на своей странице в Instagram регулярно делится откровенными снимками, демонстрируя подтянутую фигуру. Например, на одном из опубликованных кадров Ханна позирует в черном белье и грубых кроссовках белого цвета.

Ханна Титтензор Фото: instagram/dirtyyhippie_

Ханна Титтензор Фото: instagram/dirtyyhippie_

Ханна Титтензор Фото: instagram/dirtyyhippie_

Однако особое внимание подписчиков привлекает чересчур стройная талия девушки. Пользователи высказывают ей свое удивление под каждым постом. Некоторые даже обвиняют англичанку в использовании фотошопа.

"Выглядит устрашающе", "Где твои органы?", "Это фотошоп?" – пишут люди.

Ханна Титтензор Фото: instagram/dirtyyhippie_

Ханна Титтензор Фото: instagram/dirtyyhippie_

Ханна Титтензор Фото: instagram/dirtyyhippie_

Ханна Титтензор Фото: instagram/dirtyyhippie_

Ханна Титтензор обрела популярность после появления на британском телешоу This Morning. В эфире девушка рассказала, что очень любит загорелую кожу, но солярии давали временный эффект. Тогда она прибегла к инъекционной процедуре, стимулирующей "потемнение" кожи. Отмечается, что в Великобритании эти инъекции считаются незаконными.

Ханна Титтензор Фото: instagram/dirtyyhippie_

Ханна Титтензор Фото: instagram/dirtyyhippie_

Ханна Титтензор Фото: instagram/dirtyyhippie_

Ханна Титтензор Фото: instagram/dirtyyhippie_

Помимо модификаций с тоном кожи, девушка не раз прибегала к различным процедурам, в частности к увеличению губ и груди.

Ханна Титтензор

Ханна Титтензор

Ханна Титтензор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 22-летняя девушка из Болгарии Андреа Иванова была признана пользователями сети обладательницей самых больших губ в мире.

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