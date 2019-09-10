Смена пола, секс с собакой и дочка с сигаретой: как Алексей Панин стал главным скандалистом России

10 сентября 43 года исполняется скандальному российскому актеру Алексею Панину. Артист прославился не только благодаря фильмам, в которых снялся, но и благодаря скандалам, в которые он постоянно попадает.

Шумиха вокруг Панина не утихает практически никогда: то в самолете дебош устроит, то его заподозрят в том, что он имел сексуальную связь с собакой. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о самых громких скандалах с актером.

Панин снимался в десятках фильмах, но наибольшую известность ему принесли скандальные выходки. Так, в 2011 году Панин затеял драку в одном из кафе в Нижнем Новгороде, обидевшись, что его не узнали и не пустили без очереди. В 2012 в другом заведении учил шеф-повара правильно готовить карбонару.

В Туапсе сначала угостил всех гостей бара виски на восемь тысяч рублей, потом забыл об этом, возмутился и разнес все, что попалось на пути, в том числе компьютер и платежные терминалы. Во Владимирской области в ресторане "Вязники" разбил посуду и зеркало.

21 марта 2018 года Панин по решению суда не может покидать пределы России и садиться за руль из-за долгов. Сумма алиментов на дочь и штрафов, не оплаченных актером, превысила 1,28 миллиона рублей.

В городе Белогорске Панин разгромил свой номер, а потом отправился гулять по отелю, забыв одеться.

Потом сеть "взорвало" видео, на котором Панин разгуливает по улице женском белье, а также эротический ролик, где сняты женщина, мужчина, очень похожий на Панина, и собака. Он уверен, что ролик появился в сети из-за происков его бывшей подруги, Юлии Юдинцевой.

Скандальный актер Алексей Панин заявил, что перенес операцию по смене пола. В подтверждение своего поступка артист опубликовал подборку откровенных снимков, на которых он запечатлен в женском образе.

Во время последнего скандала на борту самолета, следовавшего рейсом Симферополь-Москва, актер устроил очередной дебош и требовал выпустить его и его дочь из самолета.

Позже Панин опубликовал видео, вызвавшее новый скандал. В ролике он, опустившись на колени, целует Крымский мост, говоря "спасибо" Владимиру Путину.

Вот только останавливаться на мосту строго запрещено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Панин показал 10-летнюю дочку Анну, держащую в руках сигарету.

В сентябре 2018 года стало известно, что Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего актеру пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственый комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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