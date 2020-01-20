"Слов нет, шок...": в сети с болью отреагировали на гибель известной украинки в ДТП

19 января на трассе Киев-Чоп погибла генеральный директор львовской клиники эстетической медицины "Genesis", близкая подруга ведущей Ольги Фреймут Соломия Островская.

В сети с болью отреагировали на трагическую новость и выразили свои соболезнования близким Островской.

Соломия Островская instagram.com/solomiaostrovska

ДТП произошло около 20:00 на 146 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Каменки Житомирского района. Автомобиль Островской столкнулся с грузовиком.

"Очень приятная девушка, тяжелая потеря. Соболезнования родным и близким", "Нестерпимо терять молодых и талантливых. Соболезнования родным и близким", "Безумно жаль. Слов нет, шок. Мои глубокие соболезнования всем родным и близким", "Небесная девочка, скорбь не выразить", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Минске умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, который был жестоко избит в июне 2019 года и после этого находился в коме.

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