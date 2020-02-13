Сломала челюсть: голая стриптизерша упала с шестиметрового шеста. Видео 18+

В Далласе (США) голая стриптизерша упала с шестиметрового шеста, но затем все же продолжила выступление.

Неловкий момент был заснят на видео, которое обнародовало издание Daily Mail. На нем видно, что Дженеа Скай ударилась лицом о пол, но затем встала и продолжила танцевать тверк (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Позже Скай призналась, что она сломала челюсть и после выступления перенесла операцию.

Дженеа Скай Daily Mail

Дженеа Скай Daily Mail

"Еще я сломала несколько зубов и вывихнула лодыжку. А так все хорошо. Благо, руки и ноги остались целы. Все могло закончиться намного хуже", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная порноактриса Райли Рид призналась, что ее занятие очень усложняет жизнь, так как приходится жить с постоянным ощущением стыда из-за повсеместного осуждения.

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