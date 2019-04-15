"Слишком сексуально!" Обнаженная певица из РФ взбудоражила сеть пикантным фото

34-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro, поделилась с поклонниками пикантными снимками.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала абсолютно обнаженной, прикрыв интимные части тела одеялом. Также на голову Серябкина надела полотенце.
"Понедельник. Тяжелый?", — написала певица.
Ольга Серябкина
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина
Фото: instagram/serebro_official
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
"Какая горячая", "Ты очень красивая", "Слишком сексуальная", "Разве законно быть настолько красивой, привлекательной, обаятельной и сексуальной?", — прокомментировали люди.
Ольга Серябкина
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина
Фото: instagram/serebro_official
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.
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