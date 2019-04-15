МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Слишком сексуально!" Обнаженная певица из РФ взбудоражила сеть пикантным фото

1.3тЧитать материал на украинском

34-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro, поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала абсолютно обнаженной, прикрыв интимные части тела одеялом. Также на голову Серябкина надела полотенце.

"Понедельник. Тяжелый?", — написала певица.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Фото: instagram/serebro_official

Новости
"Порно чистой воды!" Голая Седокова разгневала сеть пошлым роликом

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Какая горячая", "Ты очень красивая", "Слишком сексуальная", "Разве законно быть настолько красивой, привлекательной, обаятельной и сексуальной?", — прокомментировали люди.

"Слишком сексуально!" Обнаженная певица из РФ взбудоражила сеть пикантным фото
"Слишком сексуально!" Обнаженная певица из РФ взбудоражила сеть пикантным фото
"Слишком сексуально!" Обнаженная певица из РФ взбудоражила сеть пикантным фото
"Слишком сексуально!" Обнаженная певица из РФ взбудоражила сеть пикантным фото
"Слишком сексуально!" Обнаженная певица из РФ взбудоражила сеть пикантным фото
"Слишком сексуально!" Обнаженная певица из РФ взбудоражила сеть пикантным фото

Ольга Серябкина

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Фото: instagram/serebro_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения