"Слишком сексуально!" Обнаженная певица из РФ взбудоражила сеть пикантным фото

34-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro, поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала абсолютно обнаженной, прикрыв интимные части тела одеялом. Также на голову Серябкина надела полотенце.

"Понедельник. Тяжелый?", — написала певица.

Ольга Серябкина Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина Фото: instagram/serebro_official

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Какая горячая", "Ты очень красивая", "Слишком сексуальная", "Разве законно быть настолько красивой, привлекательной, обаятельной и сексуальной?", — прокомментировали люди.

Ольга Серябкина Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина Фото: instagram/serebro_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

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