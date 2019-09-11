"Слишком много секса": Кароль взбудоражила сеть стройной фигурой

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым снимком. На нем она позировала в бассейне в блестящем купальнике.

Фото Кароль разместила на своей странице в Instagram. Пользователи сети оставили артистке десятки комментариев с комплиментами и отметили, что она прекрасно выглядит.

instagram.com/tina_karol Тина Кароль

"Такая тоненькая", "Шикарно!", "Слишком много секса", "Во всех нарядах ты хороша", "Взгляд тигрицы", "Такая красота", "Блистаешь, как всегда", "Моя девочка, красотка, цветочек", "Какая красивая", - пишут в сети.

Отметим, Кароль часто радует поклонников яркими снимками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила поклонников снимками на пляже в соблазнительном купальнике.

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