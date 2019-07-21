"Слишком много фотошопа!" Сексуальная Брежнева вызвала споры в сети

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, поделилась с фанатами новым откровенным снимком.

Так, на своей странице в Instagram артистка обнародовала фото, на котором позирует в коротком блестящем топе-лифе. Брежнева подняла руки над головой, что подчеркнуло ее пышную грудь.

В подписи к фотографии певица анонсировала свой концерт в Санкт Петербурге, который должен состоятся на крыше.

Вера Брежнева instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

Поклонники экс-"ВИА Гры" всего за 10 часов после публикации оставили под постом более 117 тысяч лайков, а также множество восторженных комплиментов.

"Сексуальная", "Красотка какая, глаз не оторвать", "Огонь!" "Ну как вас не любить?" "Цвет волос волшебный", "Невероятная", – пишут в сети.

Однако, часть пользователей раскритиковала Брежневу, в частности, заподозрив ее в чрезмерной обработке своих фотографий.

"Почему я старею, а Вера молодеет?" "Красивая, но мне кажется слишком много фотошопа", – комментируют подписчики.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Предлагаем посмотреть на другие откровенные фотографии, которые Брежнева публиковала в Instagram:

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе.

Кроме того, певицу пристыдили за дерзкий внешний вид на фото, где она позирует на фоне роскошного красного авто.

Ранее Брежнева отреагировала на "измену" Костантина Меладзе. Она удивилась тому, как ее муж успевает "нырять в бюст" блондинки и при этом снимать клипы своей жене

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