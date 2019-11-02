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2 ноября • обновлено в 05:42
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50-летняя звезда Голливуда засветила пышную грудь в прозрачном платье

1.7т Читать материал на украинском

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет в откровенном наряде, продемонстрировав соблазнительные формы.

Звезда стала гостьей вечеринки в честь Хэллоуина в Нью-Йорке. Тематикой праздника был выбран золотой век Голливуда, поэтому костюмы поражали своей роскошью.

Однако 50-летняя актриса стала бесспорной звездой красной дорожки. Воплотить образ секс-символа 30-х годов Джин Харлоу Кэтрин удалось уж слишком сексуально. Знаменитость появилась на публике в прозрачном платье с перьями, которое оголило пышную грудь.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс

Getty Images

Новости
Кэтрин Зете-Джонс — 50: самые горячие снимки голливудской актрисы

75-летний Майкл Дуглас в образе актера Питера О’Тула из легендарного фильма "Лоуренс Аравийский" не отходил от красавицы-супруги ни на секунду.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс

Getty Images

Поклонники Кэтрин также остались в восторге от ее образа:

"Шикарная", "Майклу повезло", "Просто бомба", "Хочется оказаться на месте Дугласа", "Фигура на миллион".

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс

Getty Images

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда Голливуда вышла в свет в украинской вышиванке.

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Персона
Кэтрин Зета-Джонс
Место
США
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