"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками соблазнительным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном откровенном белье. Свой образ Дорофеева дополнила пиджаком с длинными объемными рукавами. Отметим, что на фото также присутствовал Алексей Завгородний — Позитив.

Надя Дорофеева Фото из Instagram

"Обратно в лето, обратно в Турцию", — написала Надя.

Надя Дорофеева и Позитив Фото из Instagram

Поклонники пришли в восторг от нового снимка звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Соблазнительная Надя Дорофеева Фото из Instagram

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Надя Дорофеева в откровенном купальнике Фото из Instagram

Надя Дорофеева сексуально позирует в постели Фото из Instagram

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева похвасталась снимком в бикини, который произвел фурор в сети.

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