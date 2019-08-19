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"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото

1.6т Читать материал на украинском

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками соблазнительным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном откровенном белье. Свой образ Дорофеева дополнила пиджаком с длинными объемными рукавами. Отметим, что на фото также присутствовал Алексей Завгородний — Позитив.

"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото

Надя Дорофеева

Фото из Instagram

"Обратно в лето, обратно в Турцию", — написала Надя.

"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото

Надя Дорофеева и Позитив

Фото из Instagram

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Поклонники пришли в восторг от нового снимка звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото
"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото
"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото
"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото
"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото

Соблазнительная Надя Дорофеева

Фото из Instagram

"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото

Надя Дорофеева сексуально позирует в постели

Фото из Instagram

"Слишком горячая!" Дорофеева вызвала восторг соблазнительным фото

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева похвасталась снимком в бикини, который произвел фурор в сети.

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Персоны
Надя Дорофеева Алексей Завгородний (Позитив)
Место
Украина
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