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13 сентября • обновлено в 21:32
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"Слезы умиления": в сети показали горячий поцелуй Собчак и Богомолова на свадьбе. Видеофакт

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В сети появилось трогательное видео со свадьбы российской телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Ролик опубликовал Telegram-канал "Только никому" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах Собчак страстно целуется с новым мужем. "Слезы умиления неконтролируемо текут по щекам. Константин и Ксения целуются так долго, как долго горит фейерверк", – сказано в подписи.

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Поцелуй Собчак и Богомолова на свадьбе попал на видео

Поцелуй Собчак и Богомолова на свадьбе попал на видео

Соцсети

Автор отметил, что ведущий призвал не отворачиваться, не прятать глаз, а посмотреть, как выглядит счастье. "Безумие было днём. С наступлением темноты та же карета, те же лошади. Невеста всё ещё в белом", – написали под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано видео со свадебной церемонии Собчак и Богомолова, на которую они приехали на катафалке.

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Персоны
Ксения Собчак Константин Богомолов
Место
Россия
Тег
Новости России
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