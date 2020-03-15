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16 марта • обновлено в 01:09
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Слезы судей и выступление фаворитки YouTube: как прошли вокальные бои на "Голосі країни-10"

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В воскресенье, 15 марта, на телеканале 1+1 состоялись вторые вокальные бои на проекте "Голос країни-10". На этом этапе участники продолжили бороться за места в прямых эфирах шоу.

OBOZREVATEL следил за эфиром и предлагает узнать, чем запомнился девятый выпуск шоу "Голос країни" (смотрите видео ниже).

Слезы судей и выступление фаворитки YouTube: как прошли вокальные бои на "Голосі країни-10"

1+1

Во время девятого выпуска шоу судьи – Тина Кароль, Dan Balan, Monatik, Потап и Настя Каменских – окончательно сформировали свои команды и определились с участниками для вокальных нокаутов.

Певец из Китая произвел фурор своим пением

Чуань Юн Сюй уже во второй раз вызывает ажиотаж у публики своим пением. Так, во время девятого эфира шоу "Голос країни" участник исполнил песню Насти Каменских "Тримай" на украинском языке, и продолжил борьбу за победу в команде Dan Balan.

Слезы судей

Тоня Сова и Сергей Асафатов довели до слез практически всех суддей проекта. Участники исполнили песню Басты "Сансары", чем растрогали Тину Кароль, Настю Каменских и их наставника Monatik. Примечательно, что после своего выступления и Тоня, и Сергей продолжили участие в шоу: Асафатова выбрал Monatik, а Сову "украли" Потап с Настей.

Появление звезды "Голос країни"

Марко Квитка и Олександр Календа выбрали для своего выступлени песню "Знаешь" Рождена Ануси, который сам был участником шоу в 2012 году. Певец пришел не только поддержать парней, но и вышел на сцену исполнить с ними отрывок своей песни.

Стоит отметить, что оба участника продолжили свою борьбу за победу в проекте: Monatik выбрал Олександра, а Марко "украла" Тина Кароль.

Выступление фаворитки YouTube

Выступление Ольги Мельник во время слепых прослушиваний, видео которого было опубликовано на официальном канале на YouTube, собрало почти три миллиона просмотров, и сделало ее настоящим фаворитом в сети.

Впрочем, это не помогло девушке справиться с волнением перед выступлением во время вокальных боев. За несколько минут до выхода на сцену у Ольги случилась паническая атака, однако участница все-таки смогла собраться и выйти на сцену. Вместе с Василием Процюком она исполнила песню Скрябина "Спи собі сама", и выборола себе место в прямых эфирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Голос країни" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Голос країни
Персоны
Dan Balan MONATIK Тина Кароль Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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