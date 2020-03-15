Слезы судей и выступление фаворитки YouTube: как прошли вокальные бои на "Голосі країни-10"

В воскресенье, 15 марта, на телеканале 1+1 состоялись вторые вокальные бои на проекте "Голос країни-10". На этом этапе участники продолжили бороться за места в прямых эфирах шоу.

OBOZREVATEL следил за эфиром и предлагает узнать, чем запомнился девятый выпуск шоу "Голос країни" (смотрите видео ниже).

1+1

Во время девятого выпуска шоу судьи – Тина Кароль, Dan Balan, Monatik, Потап и Настя Каменских – окончательно сформировали свои команды и определились с участниками для вокальных нокаутов.

Певец из Китая произвел фурор своим пением

Чуань Юн Сюй уже во второй раз вызывает ажиотаж у публики своим пением. Так, во время девятого эфира шоу "Голос країни" участник исполнил песню Насти Каменских "Тримай" на украинском языке, и продолжил борьбу за победу в команде Dan Balan.

Слезы судей

Тоня Сова и Сергей Асафатов довели до слез практически всех суддей проекта. Участники исполнили песню Басты "Сансары", чем растрогали Тину Кароль, Настю Каменских и их наставника Monatik. Примечательно, что после своего выступления и Тоня, и Сергей продолжили участие в шоу: Асафатова выбрал Monatik, а Сову "украли" Потап с Настей.

Появление звезды "Голос країни"

Марко Квитка и Олександр Календа выбрали для своего выступлени песню "Знаешь" Рождена Ануси, который сам был участником шоу в 2012 году. Певец пришел не только поддержать парней, но и вышел на сцену исполнить с ними отрывок своей песни.

Стоит отметить, что оба участника продолжили свою борьбу за победу в проекте: Monatik выбрал Олександра, а Марко "украла" Тина Кароль.

Выступление фаворитки YouTube

Выступление Ольги Мельник во время слепых прослушиваний, видео которого было опубликовано на официальном канале на YouTube, собрало почти три миллиона просмотров, и сделало ее настоящим фаворитом в сети.

Впрочем, это не помогло девушке справиться с волнением перед выступлением во время вокальных боев. За несколько минут до выхода на сцену у Ольги случилась паническая атака, однако участница все-таки смогла собраться и выйти на сцену. Вместе с Василием Процюком она исполнила песню Скрябина "Спи собі сама", и выборола себе место в прямых эфирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!