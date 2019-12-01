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1 декабря • обновлено в 22:11
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"Слезы наворачивались!" Подруга Аллы Мазур рассказала о ее борьбе с раком

37.4т
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Ведущая телеканала "1+1" Лидия Таран расплакалась, обсуждая болезнь коллеги Аллы Мазур, у которой недавно обнаружили злокачественную опухоль.

Об этом сообщает "ТСН." Издание отмечает, что Таран и ее коллеги время от времени подменяют ведущую в выпуске новостей.

Лидия Таранс и Алла Мазур

Лидия Таранс и Алла Мазур

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Таран со слезами на глазах рассказала, как гордится мужеством Аллы Мазур. Ведь она сначала не хотела рассказывать публично о своей болезни.

"Она большая молодец! Мы даже не ожидали, что она выйдет в эфир уже после начала курса лечения. Мы были уверены, что некоторое время нам надо будет ее подстраховать, но она вышла в эфир. У нас слезы наворачивались, потому что это большое мужество – сказать о своей болезни на всю страну", – поделилась Лидия.

Также ведущая добавила, что считает поступок Аллы общественным вызовом. По ее словам, это может помочь другим людям.

"Когда публичный человек делает такое заявление, он привлекает внимание множества женщин и мужчин, которые пойдут потом проверяться. Особенно женщин, у которых есть дети и которые понимают, что им надо жить дальше", – рассказала Таран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова шокировала признанием о том, что она поборола онкологию.

В студии Соколовой рассказал, что болел раком, бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Алла Мазур
Место
Украина
Теги
как лечить рак лечение рака
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Все мы ходим "под Богом". И Мазур не исключение.
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
По человечески - жаль. Но те тонны дерьма, которые они выливали все эти годы нашим старикам даром не проходят. Ей бы в церковь, да покаяться.
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Ясар Олена
Ясар Олена
Карма?
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