"Слезы наворачивались!" Подруга Аллы Мазур рассказала о ее борьбе с раком

Ведущая телеканала "1+1" Лидия Таран расплакалась, обсуждая болезнь коллеги Аллы Мазур, у которой недавно обнаружили злокачественную опухоль.

Об этом сообщает "ТСН." Издание отмечает, что Таран и ее коллеги время от времени подменяют ведущую в выпуске новостей.

Лидия Таранс и Алла Мазур

Таран со слезами на глазах рассказала, как гордится мужеством Аллы Мазур. Ведь она сначала не хотела рассказывать публично о своей болезни.

"Она большая молодец! Мы даже не ожидали, что она выйдет в эфир уже после начала курса лечения. Мы были уверены, что некоторое время нам надо будет ее подстраховать, но она вышла в эфир. У нас слезы наворачивались, потому что это большое мужество – сказать о своей болезни на всю страну", – поделилась Лидия.

Также ведущая добавила, что считает поступок Аллы общественным вызовом. По ее словам, это может помочь другим людям.

"Когда публичный человек делает такое заявление, он привлекает внимание множества женщин и мужчин, которые пойдут потом проверяться. Особенно женщин, у которых есть дети и которые понимают, что им надо жить дальше", – рассказала Таран.

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