Слепаков назвал Лукашенко "колхозником, монстром и кровопийцей": его стих "взорвал" сеть
Российский комик, продюсер и музыкант Семен Слепаков эмоционально обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко из-за протестов в Беларуси и избиения демонстрантов.
Так, на личной странице в Instagram Слепаков опубликовал красноречивый стих, где назвал Лукашенко "бывшим колхозником, который превратился в монстра", а также поинтересовался, что бы тот чувствовал, если бы ОМОН избил дубинками его 15-летнего сына Николая.
В стихотворном обращении Слепакова также говорится, что "родимый "батька"запросто стреляет в своих детишек", имея в виду белорусский народ, который пострадал от агрессии сотрудников спецслужб. Также Слепаков акцентировал внимание на том, что Лукашенко стал "кровопийцей" и "чудовищем".
Далее приводим полный текст стиха Семена Слепакова:
Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич,
Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти,
На душе моей сейчас тоска и горечь
От того, что я увидел в интернете.
Ведь, у нас его пока не отключали
(То ли с*ут, то ли вопрос стоит не остро),
И я вижу в изумлении и печали,
Что колхозник бывший превратился в монстра.
Он и раньше не был ангелом, но шармом
Обладал, давая повод посмеяться.
Тут – на теле у народа твердым шанкром
Вдруг вскочил и не желает удаляться.
Говорят ему – хотим мы выбрать сами!
Вон, ВВ и тот менялся на Димона!
А в ответ он только шевелит усами,
И с цепи спускает полчища ОМОНа.
Много лет прошло, с тех пор как твердым шагом
Он ступил на эту скользкую дорожку
И идет по ней, махая старым флагом,
По пути людей сажая, как картошку.
Враг не дремлет, так ведь, Александр Григорич?
Бродят натовцы и Вагнер по округе –
Вы не там где надо ищете чудовищ,
Лучше в зеркало взгляните на досуге.
Нагибаете Вы жестко, без прелюдий
И сомнений – Ваши нервы как канаты,
Только если твой народ тебя не любит –
Помогают слабо пули и гранаты.
Если Вам победу не нарисовали,
Если правда это был народный выбор,
Где же люди, что за Вас голосовали?
Почему они на улицы не выйдут?
Любопытно очень, Александр Григорич,
В интервью смотрел Вас давеча с Гордоном
Вы на вид совсем как будто бы не сволочь,
И на первый взгляд не кажетесь го*доном...
Как же вдруг такой нормальный с виду дядька
Умудрился натворить таких делишек?!
Где же видано, чтобы "родимый батька"
Брал и запросто стрелял в своих детишек?!
Да, с правами и у нас в России туго,
Вместо них нам лишь бы скрепами прикрыться,
На ворюге здесь у нас сидит ворюга,
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.
Вы совсем уже там обалдели что ли?
Вы довольны сами этою картинкой?
Своего сыночка любите Вы – Колю?
Вот, представьте что его бы так дубинкой!
Вам уйти теперь нельзя – остаться тоже,
Вы в каком-то идиотском положении,
Я не знаю чем сей опус подытожить –
Не хватает моего воображения,
Ясно лишь вышло все весьма хреново
И что вскоре может стать гораздо хуже...
Разве не было у Вас пути иного?
Вы подумайте об этом, сидя в луже.
Пользователи сети бурно отреагировали на стихотворение Слепакова. Всего за несколько часов с момента публикации стих собрал более 135 тысяч лайков. В комментариях тысячи фолловеров принесли слова благодарности Семену за четкую позицию и поддержку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 августа в Минске на Площади Независимости состоялся митинг в поддержку Лукашенко. Он прошел под лозунгом "Не дадим развалить страну".
Принять участие в провластной акции заставили работников бюджетных организаций и госпредприятий из самых разных городов. Лукашенко выступал перед митингующими около получаса.
На митинге также был замечен 15-летний сын Лукашенко, которого в сети подняли на смех и сравнили с охранником.
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