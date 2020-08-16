Слепаков назвал Лукашенко "колхозником, монстром и кровопийцей": его стих "взорвал" сеть

Российский комик, продюсер и музыкант Семен Слепаков эмоционально обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко из-за протестов в Беларуси и избиения демонстрантов.

Так, на личной странице в Instagram Слепаков опубликовал красноречивый стих, где назвал Лукашенко "бывшим колхозником, который превратился в монстра", а также поинтересовался, что бы тот чувствовал, если бы ОМОН избил дубинками его 15-летнего сына Николая.

Слепаков обратился к Лукашенко Instagram Семена Слепакова

В стихотворном обращении Слепакова также говорится, что "родимый "батька"запросто стреляет в своих детишек", имея в виду белорусский народ, который пострадал от агрессии сотрудников спецслужб. Также Слепаков акцентировал внимание на том, что Лукашенко стал "кровопийцей" и "чудовищем".

Далее приводим полный текст стиха Семена Слепакова:

Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич,

Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти,

На душе моей сейчас тоска и горечь

От того, что я увидел в интернете.

Ведь, у нас его пока не отключали

(То ли с*ут, то ли вопрос стоит не остро),

И я вижу в изумлении и печали,

Что колхозник бывший превратился в монстра.

Он и раньше не был ангелом, но шармом

Обладал, давая повод посмеяться.

Тут – на теле у народа твердым шанкром

Вдруг вскочил и не желает удаляться.

Говорят ему – хотим мы выбрать сами!

Вон, ВВ и тот менялся на Димона!

А в ответ он только шевелит усами,

И с цепи спускает полчища ОМОНа.

Много лет прошло, с тех пор как твердым шагом

Он ступил на эту скользкую дорожку

И идет по ней, махая старым флагом,

По пути людей сажая, как картошку.

Враг не дремлет, так ведь, Александр Григорич?

Бродят натовцы и Вагнер по округе –

Вы не там где надо ищете чудовищ,

Лучше в зеркало взгляните на досуге.

Нагибаете Вы жестко, без прелюдий

И сомнений – Ваши нервы как канаты,

Только если твой народ тебя не любит –

Помогают слабо пули и гранаты.

Если Вам победу не нарисовали,

Если правда это был народный выбор,

Где же люди, что за Вас голосовали?

Почему они на улицы не выйдут?

Любопытно очень, Александр Григорич,

В интервью смотрел Вас давеча с Гордоном

Вы на вид совсем как будто бы не сволочь,

И на первый взгляд не кажетесь го*доном...

Как же вдруг такой нормальный с виду дядька

Умудрился натворить таких делишек?!

Где же видано, чтобы "родимый батька"

Брал и запросто стрелял в своих детишек?!

Да, с правами и у нас в России туго,

Вместо них нам лишь бы скрепами прикрыться,

На ворюге здесь у нас сидит ворюга,

Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

Вы совсем уже там обалдели что ли?

Вы довольны сами этою картинкой?

Своего сыночка любите Вы – Колю?

Вот, представьте что его бы так дубинкой!

Вам уйти теперь нельзя – остаться тоже,

Вы в каком-то идиотском положении,

Я не знаю чем сей опус подытожить –

Не хватает моего воображения,

Ясно лишь вышло все весьма хреново

И что вскоре может стать гораздо хуже...

Разве не было у Вас пути иного?

Вы подумайте об этом, сидя в луже.

Пользователи сети бурно отреагировали на стихотворение Слепакова. Всего за несколько часов с момента публикации стих собрал более 135 тысяч лайков. В комментариях тысячи фолловеров принесли слова благодарности Семену за четкую позицию и поддержку.

Слепаков назвал Лукашенко "колхозником, монстром и кровопийцей": его стих "взорвал" сеть Instagram Семена Слепакова

Слепаков назвал Лукашенко "колхозником, монстром и кровопийцей": его стих "взорвал" сеть Instagram Семена Слепакова

Слепаков назвал Лукашенко "колхозником, монстром и кровопийцей": его стих "взорвал" сеть Instagram Семена Слепакова

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 августа в Минске на Площади Независимости состоялся митинг в поддержку Лукашенко. Он прошел под лозунгом "Не дадим развалить страну".

Принять участие в провластной акции заставили работников бюджетных организаций и госпредприятий из самых разных городов. Лукашенко выступал перед митингующими около получаса.

На митинге также был замечен 15-летний сын Лукашенко, которого в сети подняли на смех и сравнили с охранником.

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