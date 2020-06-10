Слава Каминская взбудоражила сеть пикантным фото в белье

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном черном белье и чулках. Свой образ Каминская дополнила кожаным плащом.

Слава Каминская instagram/babaslavk

Слава Каминская сексуально позирует на камеру instagram/babaslavk

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации певицы, и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Славы Каминской, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Слава Каминская засветила голую грудь instagram/babaslavk

Слава Каминская в откровенном белье instagram/babaslavk

Соблазнительная Слава Каминская instagram/babaslavk

Слава Каминская в пикантной фотосессии instagram/babaslavk

Слава Каминская сексуально позирует на камеру instagram/babaslavk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская показала откровенное видео, на котором она позировала полностью обнаженной в ванной.