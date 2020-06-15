Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская впервые показала нового возлюбленного.

Так, им стал народный депутат Украины 7 созыва и экс-член правления НАК "Нафтогаз" Сергей Кацуба. Соответствующим снимком звезда поделилась в своих Instagram-сторис.

Слава Каминская и Сергей Кацуба

Отметим, что Каминская никак не подписала фото, а позже выложила в ленту кадр, на котором позировала с мамой возлюбленного – Натальей Гордиенко. Она является женой бывшего народного депутата "Партии регионов" Владимира Кацубы.

"Свекрушенька", – прокомментировала публикацию певица.

Слава Каминская и Наталья Гордиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская показала откровенное видео, на котором она позировала полностью обнаженной в ванной.