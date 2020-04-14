Слава Каминская сняла себя голой в ванной

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала откровенное видео, на котором она позировала полностью обнаженной в ванной.

Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Слава Каминская Фото: instagram/babaslavka

"Не выдержала и, возможно, получу по ж*пе. Оператор – я! Режиссер – я! Монтаж – я! Поем – вместе", – написала Каминская.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации певицы и засыпали ее комплиментами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Слава Каминская подогрела слухи о своем романе с популярным актером Павлом Вишняковым. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram новое фото актера.

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