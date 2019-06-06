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Слава Каминская разводится: как выглядела счастливая пара

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Информация о разводе солистки популярной украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской с хирургом Эдуардом шокировала поклонников.

В сети массово начали обсуждать, правда ли это, но ответа от артистки пока так никто и не добился. OBOZREVATEL сделал подборку ярких фотографий певицы с мужем, сыном Леонардом и дочкой Лаурой.

Образцовая семья с обложки – пожалуй так можно их назвать. В течение года они активно делились общими фотографиями с отдыха. Слава и Эдуард выглядели абсолютно счастливыми. Это и сбило с толку многих фанатов.

Слава и Эдуард с детьми

Слава и Эдуард с детьми

Instagram@babaslavka

Каминские на море

Каминские на море

Instagram@babaslavka

Слава и Эдуард Каминские

Слава и Эдуард Каминские

Instagram@babaslavka

Каминские в съемке L’OFFICIEL

Каминские в съемке L’OFFICIEL

Instagram@babaslavka

Счастливые супруги

Счастливые супруги

Instagram@babaslavka

Каминские для L’OFFICIEL

Каминские для L’OFFICIEL

Instagram@babaslavka

Слава и Эдуард обнимаются

Слава и Эдуард обнимаются

Instagram@babaslavka

Милое фото Славы и Эдуарда

Милое фото Славы и Эдуарда

Instagram@babaslavka

Эдуард Каминский с ребенком

Эдуард Каминский с ребенком

Instagram@babaslavka

Эдуард и Слава

Эдуард и Слава

Instagram@babaslavka

Путешествие

Путешествие

Instagram@babaslavka

Эдуард и Слава на море

Эдуард и Слава на море

Instagram@babaslavka

Каминские - туризм

Каминские - туризм

Instagram@babaslavka

Trump Tower

Trump Tower

Instagram@babaslavka

Эдуард с детьми

Эдуард с детьми

Instagram@babaslavka

Слава целует ребенка

Слава целует ребенка

Instagram@babaslavka

Каминские на Пасху

Каминские на Пасху

Instagram@babaslavka

Дети Славы и Эдуарда

Дети Славы и Эдуарда

Instagram@babaslavka

Слава Каминская с сыном

Слава Каминская с сыном

Instagram@babaslavka

Слава Каминская держит на руках ребенка

Слава Каминская держит на руках ребенка

Instagram@babaslavka

Семья Каминских

Семья Каминских

Instagram@babaslavka

С детьми

С детьми

Instagram@babaslavka

Вся семья в сборе

Вся семья в сборе

Instagram@babaslavka

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдуарда появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание касательно расторжения брака запланировано на 12 июня. А документы якобы подавал Эдуард Каминский.

Незадолго до этого Каминская давала интервью и делилась вполне счастливыми фотографиями. Например, певица восхитила фанатов снимком, на котором позировала в очках и черном слитном купальнике с глубоким декольте.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Персона
Слава Каминская
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесразводфотосессия
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