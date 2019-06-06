Слава Каминская разводится: как выглядела счастливая пара

Информация о разводе солистки популярной украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской с хирургом Эдуардом шокировала поклонников.

В сети массово начали обсуждать, правда ли это, но ответа от артистки пока так никто и не добился. OBOZREVATEL сделал подборку ярких фотографий певицы с мужем, сыном Леонардом и дочкой Лаурой.

Образцовая семья с обложки – пожалуй так можно их назвать. В течение года они активно делились общими фотографиями с отдыха. Слава и Эдуард выглядели абсолютно счастливыми. Это и сбило с толку многих фанатов.

Слава и Эдуард с детьми Instagram@babaslavka

Каминские на море Instagram@babaslavka

Слава и Эдуард Каминские Instagram@babaslavka

Каминские в съемке L’OFFICIEL Instagram@babaslavka

Счастливые супруги Instagram@babaslavka

Каминские для L’OFFICIEL Instagram@babaslavka

Слава и Эдуард обнимаются Instagram@babaslavka

Милое фото Славы и Эдуарда Instagram@babaslavka

Эдуард Каминский с ребенком Instagram@babaslavka

Эдуард и Слава Instagram@babaslavka

Путешествие Instagram@babaslavka

Эдуард и Слава на море Instagram@babaslavka

Каминские - туризм Instagram@babaslavka

Trump Tower Instagram@babaslavka

Эдуард с детьми Instagram@babaslavka

Слава целует ребенка Instagram@babaslavka

Каминские на Пасху Instagram@babaslavka

Дети Славы и Эдуарда Instagram@babaslavka

Слава Каминская с сыном Instagram@babaslavka

Слава Каминская держит на руках ребенка Instagram@babaslavka

Семья Каминских Instagram@babaslavka

С детьми Instagram@babaslavka

Вся семья в сборе Instagram@babaslavka

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдуарда появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание касательно расторжения брака запланировано на 12 июня. А документы якобы подавал Эдуард Каминский.

Незадолго до этого Каминская давала интервью и делилась вполне счастливыми фотографиями. Например, певица восхитила фанатов снимком, на котором позировала в очках и черном слитном купальнике с глубоким декольте.

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