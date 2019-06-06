Слава Каминская разводится: как выглядела счастливая пара

Информация о разводе солистки популярной украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской с хирургом Эдуардом шокировала поклонников.
В сети массово начали обсуждать, правда ли это, но ответа от артистки пока так никто и не добился. OBOZREVATEL сделал подборку ярких фотографий певицы с мужем, сыном Леонардом и дочкой Лаурой.
Образцовая семья с обложки – пожалуй так можно их назвать. В течение года они активно делились общими фотографиями с отдыха. Слава и Эдуард выглядели абсолютно счастливыми. Это и сбило с толку многих фанатов.
Слава и Эдуард с детьми
Instagram@babaslavka
Каминские на море
Instagram@babaslavka
Слава и Эдуард Каминские
Instagram@babaslavka
Каминские в съемке L’OFFICIEL
Instagram@babaslavka
Счастливые супруги
Instagram@babaslavka
Каминские для L’OFFICIEL
Instagram@babaslavka
Слава и Эдуард обнимаются
Instagram@babaslavka
Милое фото Славы и Эдуарда
Instagram@babaslavka
Эдуард Каминский с ребенком
Instagram@babaslavka
Эдуард и Слава
Instagram@babaslavka
Путешествие
Instagram@babaslavka
Эдуард и Слава на море
Instagram@babaslavka
Каминские - туризм
Instagram@babaslavka
Trump Tower
Instagram@babaslavka
Эдуард с детьми
Instagram@babaslavka
Слава целует ребенка
Instagram@babaslavka
Каминские на Пасху
Instagram@babaslavka
Дети Славы и Эдуарда
Instagram@babaslavka
Слава Каминская с сыном
Instagram@babaslavka
Слава Каминская держит на руках ребенка
Instagram@babaslavka
Семья Каминских
Instagram@babaslavka
С детьми
Instagram@babaslavka
Вся семья в сборе
Instagram@babaslavka
Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдуарда появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание касательно расторжения брака запланировано на 12 июня. А документы якобы подавал Эдуард Каминский.
Незадолго до этого Каминская давала интервью и делилась вполне счастливыми фотографиями. Например, певица восхитила фанатов снимком, на котором позировала в очках и черном слитном купальнике с глубоким декольте.
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