Слава Каминская развелась с мужем: подробности громкого расставания

Известная украинская певица Слава Каминская официально развелась со своим супругом пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Суд состоялся согласно предварительно назначенной дате – 1 июля 2019 года. Соответствующее решение появилось на сайте Подольского районного суда города Киева.

Слава и Эдгар Каминские instagram.com/babaslavka

Как бывшие супруги поделили опеку над 4-летним Леонардом и 3-летней Лаурой - неизвестно. Пока экс-пара не дает никаких комментариев.

Напомним, информация о разводе Славы и Эдгара появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание по поводу расторжения брака запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

На первое заседание суда пришел только адвокат мужа певицы. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем.

Ранее, сам Эдгар Каминский прокомментировал свой развод в социальной сети Instagram. Он отметил, что очень благодарен бывшей жене.

Как сообщал OBOZREVATEL, поклонники солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской массово обсуждают ее развод с хирургом Эдгаром, ведь пара долгое время считалась образцовой в мире шоубиза.

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