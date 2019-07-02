Слава Каминская развелась с мужем: подробности громкого расставания

Известная украинская певица Слава Каминская официально развелась со своим супругом пластическим хирургом Эдгаром Каминским.
Суд состоялся согласно предварительно назначенной дате – 1 июля 2019 года. Соответствующее решение появилось на сайте Подольского районного суда города Киева.
Слава и Эдгар Каминские
instagram.com/babaslavka
Как бывшие супруги поделили опеку над 4-летним Леонардом и 3-летней Лаурой - неизвестно. Пока экс-пара не дает никаких комментариев.
Напомним, информация о разводе Славы и Эдгара появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание по поводу расторжения брака запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.
На первое заседание суда пришел только адвокат мужа певицы. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем.
Ранее, сам Эдгар Каминский прокомментировал свой развод в социальной сети Instagram. Он отметил, что очень благодарен бывшей жене.
Прочёл много гневных комментариев под предыдущим постом. Отвечаю 👇 ⠀ Я не забыл поблагодарить жену, я просто не могу быть благодарен ей за что-то в отдельности. Кто смотрел мои интервью, видео, выступления на конференциях или читал мои посты, знает, как я ценю Славу. ⠀ Я благодарен ей за всё. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то всё делается от души, от чистого сердца и ты не ждёшь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. ⠀ Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные. ⠀ Первый раз я подал на развод в 2017 году. Спустя полгода, перед судебным процессом, дал себе второй шанс. Я всегда так делаю — даю второй шанс не другому человеку, сотруднику, другу или знакомому, а именно себе, ведь это моё решение, мой поступок и мой вывод. ⠀ Второй шанс — это время для анализа первого решения и вывода. Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года — 2 года анализов, сравнений, выводов. ⠀ Я принял решение, и оно связано только со Славой, с рядом фактов и обстоятельств. Ни с кем другим. ⠀ Два года мы находились в невесомости. Тема открытия клиники в нашей семье никогда не была главной или даже обсуждаемой (поэтому, текст предыдущего поста именно такой, каким вы его прочитали). ⠀ Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Их не больше 20-ти человек. Они непубличные и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов. ⠀ Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится. ⠀ Во что я верю? В счастье своих детей и их светлое будущее. ⠀ Уважение для меня — на первом месте. Уважайте и вы семьи других людей. Перед тем как давать комментарии, подойдите к своему любимому человеку, обнимите его и скажите, как сильно любите. А если его рядом нет, не давайте советы, как жить в отношениях.
Как сообщал OBOZREVATEL, поклонники солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской массово обсуждают ее развод с хирургом Эдгаром, ведь пара долгое время считалась образцовой в мире шоубиза.
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