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Слава Каминская развелась: названа официальная причина расставания певицы с мужем

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Стало известно, почему развелась одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса — певица группы "НеАнгелы" Слава и пластический хирург Эдгар Каминский.

Так, официальная причина развода была опубликована в едином реестре судебных дел. Отметим, что на развод подал именно Эдгар. В реестре говорится, что "свои позывные требования он мотивировал тем, что семейная жизнь с ответчицей не сложилась".

Слава Каминская развелась: названа официальная причина расставания певицы с мужем

Слава и Эдгар Каминские

Фото из Instagram

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"Истец ссылается на то, что после рождения детей супруги начали отдаляться, исчез интерес к жизни друг друга. Истец и ответчик имеют разные характеры и взгляды на жизнь. В последнее время стороны фактически проживают в одном помещении, но не поддерживают брачные отношения, не ведут общее хозяйство. Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны, в связи с чем просил иск удовлетворить, а брак расторгнуть", — говорится в документе.

Слава Каминская развелась: названа официальная причина расставания певицы с мужем

Слава и Эдгар Каминские

Фото из Instagram

Слава Каминская развелась: названа официальная причина расставания певицы с мужем

Слава и Эдгар Каминские

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.

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Персона
Слава Каминская
Место
Украина
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