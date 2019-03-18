Скрутили. Угрожали бритвой: украинскую знаменитость обвинили в нападении

Популярный украинский ведущий Владимир Такудис рассказал, что на него напали и сбрили несколько клочков волос за неудачную шутку.

Одним из нападавших якобы был известный шоумен Андрей Джеджула. OBOZREVATEL связался с шоумэном и он изложил нам другую версию событий.

Владимир Такудис facebook.com/takudis

"На меня напали. Трое. Позвонили и пригласили на встречу. А потом напали. Андрей Джеджула и двое братков. Втроем на одного. Скрутили. Положили на стол. Достали бритву. Угрожали. В нескольких местах на голове сбрили клочки волос. Заставили записать на камеру мои извинения за "неудачную шутку", — сообщил Такудис.

Он отметил, что уже написал заявление в полицию и будет добиваться решения этого конфликта в рамках закона. Кроме того, ведущий объяснил, какая именно шутка обидела Джеджулу.

"В рамках Grand Conference мы с Вовой Остапчуком сказали шутку о том, что нам жаль, что "сегодня с нами нет" определенных игроков свадебного рынка. Под грустную музыку. Вспомнили об их легендарности и вкладе. И удивились, почему их нет на конференции и все ли у них хорошо. Да, были названы конкретные фамилии, а не размыто - потому что у нас есть яйца. Возможно, там были лишними фразы "минутка жалости" и "их нет в шоу бизнесе". За это я хотел бы попросить прощения. У всех, чьи фамилии мы назвали. Но! Не за то, что это была "неудачная шутка", — добавил он.

Андрей Джеджула Кино-Театр.РУ

Андрей Джеджула в комментарии OBOZREVATEL заявил, что действительно встречался с Владимиром Такудисом, но никаких насильственных действий он не предпринимал.

"Мы с ним встретились один на один. Объяснил ему в словесной форме, в чем он был не прав. Он записал на видео извинение перед шестью людьми. Это видео я не собирался нигде размещать, просто отправить тем, кого он обидел: дяде Жоре, Ивану Городецкому, — сказал Джеджула. — Это была не шутка. Расскажу вам ее суть. На свадебной конференции, где собралось 400 людей, он начал свою публичное выступление с унижения "монстров", людей, которые стояли у истоков. Он публично унизил нас всех. Все были в шоке, в зале никто не смеялся. Матвиенко была единственная там из нас шестерых и зашла в зал как раз в момент, когда ее унижали. Говорит, слезы на глаза накатывались. Она подошла к сцене, хотела взять микрофон и ответить. Он, естественно, ей не дал, не пустил на сцену".

Как ранее писал OBOZREVATEL, на украинскую певицу Злату Огневич рядом с ее домом напал неизвестный мужчина. От нападающего ее защитил водитель. Вместе они вызвали полицию, которая также подоспела на помощь.

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