Скрипка дал концерт в поддержку кандидата из "Оппоблока": фото и видео

Известный украинский рок-музыкант и патриот, лидер группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка выступил на концерте в поддержку кандидата от пророссийского "Оппоблока" в Энергодаре (Запорожская область).
Фото и видео появились на сайте одного из местных изданий. Как пишут в СМИ, известный украиноязычный певец "радовал энергодарцев зажигательными хитами и новыми композициями" в поддержку Юрия Коробова.
Олег Скрипка
en-media.tv
Музыкант выступил на агитационном концерте
en-media.tv
Скрипка поработал на кандидата из "Оппоблока"
en-media.tv
Как сообщал OBOZREVATEL, в Бахмуте Донецкой области людям раздавали листовки с приглашением на концерт певиц Тины Кароль, Натальи Могилевской и шоумена Дяди Жоры. Однако в результате история обернулась скандалом.
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