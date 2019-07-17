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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Скрипка дал концерт в поддержку кандидата из "Оппоблока": фото и видео

1.5т Читать материал на украинском

Известный украинский рок-музыкант и патриот, лидер группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка выступил на концерте в поддержку кандидата от пророссийского "Оппоблока" в Энергодаре (Запорожская область).

Фото и видео появились на сайте одного из местных изданий. Как пишут в СМИ, известный украиноязычный певец "радовал энергодарцев зажигательными хитами и новыми композициями" в поддержку Юрия Коробова.

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Олег Скрипка

Олег Скрипка

en-media.tv

Музыкант выступил на агитационном концерте

Музыкант выступил на агитационном концерте

en-media.tv

Скрипка поработал на кандидата из "Оппоблока"

Скрипка поработал на кандидата из "Оппоблока"

en-media.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бахмуте Донецкой области людям раздавали листовки с приглашением на концерт певиц Тины Кароль, Натальи Могилевской и шоумена Дяди Жоры. Однако в результате история обернулась скандалом.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Олег Скрипка
Место
Украина
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