"Скотина, бл*ть!" Панин устроил дебош в самолете: видео

Одиозный российский актер Алексей Панин устроил очередной дебош в самолете. На этот раз мужчина летел из Турции со своей спутницей. В какой-то момент между ними произошел конфликт, артист вскочил с места и начал кричать на нее.

Видео сам актер разместил на своей странице в Instagram.

Алексей Панин

"Панин опять устроил дебош в самолете и пытался повернуть его в Турцию!" - подписал ролик актер.

На видео он нецензурно выражался в адрес своей спутницы.

"Скот**а, бл**ь! Никуда я с тобой больше не полечу, бл**ь. Я сейчас вообще, на**й, этот самолет в Турцию разверну", - кричал он.

После того, как информация о дебоше стала распространяться в сети, Панин заявил, что ситуация, которая произошла в самолете - была постановочной.

"У нас все хорошо. Что бы вам ни сказал — все вранье! Видео, которое мы сняли, постановочное. Я не в наручниках. Вот самолет, вот автобус, вот пассажиры", — отметил Панин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственый комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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