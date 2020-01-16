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16 января • обновлено в 20:22
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"Скоро в порнухе надо сниматься будет: Потап атаковал Дорофееву за фото с полностью голой грудью

3.4т
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Украинская певица Надежда Дорофеева опубликовала в сети сексуальное фото, на котором она позирует с обнаженной грудью, прикрытой книгой.

Снимок появился в Instagram звезды. "НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", — написала Дорофеева.

"Скоро в порнухе надо сниматься будет: Потап атаковал Дорофееву за фото с полностью голой грудью
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Снимок собрал массу комментариев. В частности, ее звездных коллег. "Мала огонь", — написала певица Настя Каменских.

"Да, мы так и поняли", — со смехом отметила модель и телеведущая Даша Астафьева.

"Скоро в порнухе надо сниматься будет: Потап атаковал Дорофееву за фото с полностью голой грудью

Самым ярким комментарием отметился певец и продюсер Дорофеевой Потап. "Ты бы еще вся голая разделась,скоро в порнухе надо сниматься будет, чему вы учите детей ,а Дантесу нравится что его жена п.....ка? (Певичка)", — пошутил он.

"Скоро в порнухе надо сниматься будет: Потап атаковал Дорофееву за фото с полностью голой грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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Автор
Юрко Медянык
Персоны
Даша Астафьева Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK) Надя Дорофеева
Место
Украина
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филя филя
филя филя
обос не видит книгу? прозрачная книга для редактора заголовка)))
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
не раскрыта тема сисек и не осужден зад
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