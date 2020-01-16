"Скоро в порнухе надо сниматься будет: Потап атаковал Дорофееву за фото с полностью голой грудью

Украинская певица Надежда Дорофеева опубликовала в сети сексуальное фото, на котором она позирует с обнаженной грудью, прикрытой книгой.

Снимок появился в Instagram звезды. "НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", — написала Дорофеева.

Снимок собрал массу комментариев. В частности, ее звездных коллег. "Мала огонь", — написала певица Настя Каменских.

"Да, мы так и поняли", — со смехом отметила модель и телеведущая Даша Астафьева.

Самым ярким комментарием отметился певец и продюсер Дорофеевой Потап. "Ты бы еще вся голая разделась,скоро в порнухе надо сниматься будет, чему вы учите детей ,а Дантесу нравится что его жена п.....ка? (Певичка)", — пошутил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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