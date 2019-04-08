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"Скоро увидим порно": Седокова разгневала сеть вульгарным видео

1.3тЧитать материал на украинском

Украинская поп-исполнительница Анна Седокова, экс-участница группы "ВИА Гра" вызвала споры в сети новым видео.

Ролик появился на странице Седоковой в Instagram. "Мама кошка немного", – подписала звезда свой пост.

На видео артистка позирует в слитном голубом купальнике с принтом, стоя перед зеркалом и высунув язык.

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Часть поклонников засыпала звезду комплиментами за отличный внешний вид и подтянутую фигуру.

"Опять похудела?!" "Какая сладкая", "Вкусная мамаша, тут не поспоришь", "Вы прекрасны", "Самая аппетитная шатенка", – пишут пользователи сети.

Некоторые подписчики раскритиковали Седокову, назвав ее новый пост слишком вульгарным, а позу – чересчур откровенной.

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"Никакого стыда", "Трое детей, о чем она думает?" "Секси, но слишком", "Думаю, скоро увидим порно" "Наф*га язык высовывать? Бесит уже", – отметили в комментариях.

"Скоро увидим порно": Седокова разгневала сеть вульгарным видео
"Скоро увидим порно": Седокова разгневала сеть вульгарным видео
"Скоро увидим порно": Седокова разгневала сеть вульгарным видео
"Скоро увидим порно": Седокова разгневала сеть вульгарным видео
"Скоро увидим порно": Седокова разгневала сеть вульгарным видео
"Скоро увидим порно": Седокова разгневала сеть вульгарным видео
"Скоро увидим порно": Седокова разгневала сеть вульгарным видео
"Скоро увидим порно": Седокова разгневала сеть вульгарным видео

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анна Седокова станцевала на столе во время открытия бара в Москве.

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Персона
Анна Седокова
Теги
шоу-бизнесфотографииInstagram
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Фу....
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