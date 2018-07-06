"Скоро будем все вместе": Седокова намекнула на решение скандала с правом на детей

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась видео со своим маленьким сыном Гектором и намекнула на решение проблемы с правом на детей.

"Когда твой малыш отправляет тебе свое первое видеосообщение. Я вчера пересмотрела его тысячу раз! И вот даже не представляю, за что это мне такое счастье. Вот решила поделиться с вами, потому что вы меня всегда так поддерживали. А еще хочу сказать, что мы очень скоро будем все вместе", - подписала видео Седокова.

Дело в том, что Гектор ребенок певицы от российского предпринимателя Артема Комарова.

Комаров очень красиво ухаживал за Седоковой, но был категорически против публичной стороны ее жизни. Он, по слухам, просил оставить ее работу в шоу-бизнесе, но певица отказалась.

35-летняя Анна Седокова является матерью троих детей - 13-летней Алины, 6-летней Моники и годовалого Гектора.

Сейчас у Седоковой проблемы с правом на другого ребенка - дочь Монику, на что и намекает последняя фраза артистки.

Как рассказывал OBOZREVATEL, экс-муж Седоковой Максим Чернявский требует от нее выплаты алиментов на дочь Монику, за опеку над которой пара активно ведет судебные разбирательства.