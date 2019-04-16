Скоро 50 лет: полуголая Лопес взбудоражила сеть пикантным фото

Американская поп-исполнительница и актриса Дженнифер Лопес, которой через пару месяцев исполнится 50 лет, в очередной раз доказала, что можно выглядеть сексуально в любом возрасте.

Она вызвала ажиотаж в Instagram пикантным снимком в откровенном купальнике, который был сделан в рамках съемок ее нового клипа на песню Medicine.

"Я слышала, зима близко. Очень нравится, что новая коллекция Pretty Little Thing вся белая. Она вдохновлена моим новым клипом Medicine", – подписала звезда с отсылкой к выходу восьмого сезона "Игры престолов".

Всего за два дня соблазнительный снимок, на котором она позирует верхом на рояле, набрал почти 1,5 миллиона лайков. А поклонники засыпали Джей Ло восторженными комментариями. "Королева", "Очень горячо", "Джей Ло выглядит всегда молодо и прекрасно".

Что примечательно, в свои почти 50 лет Лопес продолжает снимать горячие клипы, которые захватывают дух у поклонников. Звезда демонстрирует отличную физическую подготовку и подтянутое тело. В новом клипе Medicine она даже покрутилась вокруг шеста.

Дженнифер Лопес кадр из клипа

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дженнифер Лопес официально обручилась со своим избранником - бейсболистом Алексом Родригесом. Вскоре пара намерена сыграть свадьбу и для поп-звезды это будет четвертый брак.

После радостной новости о помолвке Лопес опубликовала снимок обручального кольца. А позже вызвала восторг в сети горячим фото в купальнике.

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