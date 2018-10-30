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''Скорбь в глазах'': Лорак удивила поклонников откровенным снимком

1.5тЧитать материал на украинском

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, удивила поклонников откровенным фото на котором на ней лишь блестящий купальник и накидка. Пользователи сети заявили, что она использует фотошоп.

Кроме того, фолловеры Лорак отметили, что несмотря на яркий внешний вид артистка выглядит уставшей и грустной. Снимок певица разместила на своей странице в Instagram.

''Скорбь в глазах'': Лорак удивила поклонников откровенным снимком
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"Выглядите веселой, но скорбь в глазах", "В женщине можно отфотошопить все, кроме несчастных и уставших глаз", - пишут пользователи сети.

''Скорбь в глазах'': Лорак удивила поклонников откровенным снимком
''Скорбь в глазах'': Лорак удивила поклонников откровенным снимком
''Скорбь в глазах'': Лорак удивила поклонников откровенным снимком
''Скорбь в глазах'': Лорак удивила поклонников откровенным снимком
''Скорбь в глазах'': Лорак удивила поклонников откровенным снимком
''Скорбь в глазах'': Лорак удивила поклонников откровенным снимком
''Скорбь в глазах'': Лорак удивила поклонников откровенным снимком

Ранее фанаты Ани Лорак заподозрили ее в депрессии, так как в последнее время певица часто ведет себя вызывающе и всячески пытается привлечь к себе внимание.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, Ани Лорак озадачила поклонников странным видео, на котором показала неуместный танец под собственную песню. Артистка обнародовала на своей странице в Instagram ролик, где двигается под композицию "Я видела сон".

Персоны
Ани ЛоракАні Лорак
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