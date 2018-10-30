''Скорбь в глазах'': Лорак удивила поклонников откровенным снимком

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, удивила поклонников откровенным фото на котором на ней лишь блестящий купальник и накидка. Пользователи сети заявили, что она использует фотошоп.

Кроме того, фолловеры Лорак отметили, что несмотря на яркий внешний вид артистка выглядит уставшей и грустной. Снимок певица разместила на своей странице в Instagram.

"Выглядите веселой, но скорбь в глазах", "В женщине можно отфотошопить все, кроме несчастных и уставших глаз", - пишут пользователи сети.

Ранее фанаты Ани Лорак заподозрили ее в депрессии, так как в последнее время певица часто ведет себя вызывающе и всячески пытается привлечь к себе внимание.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, Ани Лорак озадачила поклонников странным видео, на котором показала неуместный танец под собственную песню. Артистка обнародовала на своей странице в Instagram ролик, где двигается под композицию "Я видела сон".