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"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге

1.4тЧитать материал на украинском

Украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе египетской царицы Клеопатры.

Спорный снимок артистка обнародовала на своей странице в Instagram. На нем певица позирует в необычном стилизованном костюме, сидя на троне. Фото исполнено в черно-белых тонах.

"Все женщины — богини! Стоять у руля своей жизни, чувствовать, понимать и принимать. Дарить и благодарить каждый день", — написала под фотографией Лорак.

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"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге

instagram.com/anilorak

Подписчики Каролины заявили, что снимок получился слишком пафосным, а лук — безвкусным. Кроме того, некоторые обвинили певицу в плагиате, вспомнив аналогичный эксперимент с образом скандальной российской певицы, звезды шоу "Дом-2" Ольги Бузовой.

"Скопировали Бузову? Клеопатры блин… А самим что-то придумать ума маловато?" — написала в комментариях одна из подписчиц.

Ольга Бузова в образе Клеопатры

Ольга Бузова в образе Клеопатры

mycharm.ru

Ольга Бузова в образе Клеопатры

Ольга Бузова в образе Клеопатры

svpressa.ru

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"Не нравится, это уже слишком", "Жалкая пародия", "Чувствуется влияние Киркорова — он любит маскарад и клоунаду", "Смешной наряд", "Глупо", "Не обижайтесь, но вы на диву и богиню не доросли", "Это уже какая-то мания величия", — добавили другие пользователи под постом.

"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге
"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге
"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге
"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге
"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге
"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге
"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге
"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге
"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге
"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге
"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге
"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге

"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге

instagram/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак разозлила фанатов откровенным нарядом на концерте в Баку (Азербайджан).

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Персоны
Ани ЛоракОльга Бузова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесфотографииInstagram
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