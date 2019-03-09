"Скопировала Бузову?" Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге

Украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе египетской царицы Клеопатры.

Спорный снимок артистка обнародовала на своей странице в Instagram. На нем певица позирует в необычном стилизованном костюме, сидя на троне. Фото исполнено в черно-белых тонах.

"Все женщины — богини! Стоять у руля своей жизни, чувствовать, понимать и принимать. Дарить и благодарить каждый день", — написала под фотографией Лорак.

instagram.com/anilorak

Подписчики Каролины заявили, что снимок получился слишком пафосным, а лук — безвкусным. Кроме того, некоторые обвинили певицу в плагиате, вспомнив аналогичный эксперимент с образом скандальной российской певицы, звезды шоу "Дом-2" Ольги Бузовой.

"Скопировали Бузову? Клеопатры блин… А самим что-то придумать ума маловато?" — написала в комментариях одна из подписчиц.

Ольга Бузова в образе Клеопатры mycharm.ru

Ольга Бузова в образе Клеопатры svpressa.ru

"Не нравится, это уже слишком", "Жалкая пародия", "Чувствуется влияние Киркорова — он любит маскарад и клоунаду", "Смешной наряд", "Глупо", "Не обижайтесь, но вы на диву и богиню не доросли", "Это уже какая-то мания величия", — добавили другие пользователи под постом.

instagram/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак разозлила фанатов откровенным нарядом на концерте в Баку (Азербайджан).

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