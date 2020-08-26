Сколько звезды зарабатывают в Instagram: названы доходы Собчак, Тодоренко и других

Названы впечатляющие доходы российских звезд в Instagram. Лидером стала телеведущая и блогер Ксения Собчак, которая заработала в социальной сети почти 1,5 млн долларов за год (при количестве подписчиков 7,7 млн).

На втором месте оказалась российская певица Полина Гагарина, имеющая 8,4 млн подписчиков и заработавшая 0,89 млн долларов, пишет Forbes.

Также в список самых высокооплачиваемых звезд в Instagram попали блогеры Ида Галич (7,1 млн подписчиков и 0,85 млн долларов дохода), телеведущая Ксения Бородина (15,4 млн подписчиков и доход в 0,77 млн долларов), Настя Ивлеева (17,7 млн подписчиков, доход – 0,61 млн долларов) и другие.

Отметим, украинка Регина Тодоренко, которая в настоящее время проживает в России, заработала в Instagram 0,6 млн долларов при количестве подписчиков 8,6 млн. Примерно столько же на рекламе в социальной сети заработали певица Елена Темникова и спортсмен Хабиб Нурмагомедов. В рейтинг также попали Рита Дакота и Егор Крид.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен гонорар Насти Ивлеевой в проекте "Орел и Решка". Так, за съемки одной программы российской блогерше платят 400 тысяч рублей (145 тысяч гривен). Если в новом сезоне также будет 20 серий, то Анастасия может заработать 18 млн рублей (6,5 млн гривен).