Сколько заработала блогерша Диденко на шоу после смерти мужа: обнародована сумма

Скандальная российская блогерша Екатерина Диденко, потерявшая на вечеринке по случаю ее дня рождения мужа и двоих друзей, получила почти 1,5 миллиона рублей за участие в шоу "Пусть говорят"

Об этом сообщает Telegram-канал "Не вырубить".

bzns.media

"Первый канал в очередной раз перекупил горячего героя у второго. По сравнению с псевдородившей от рыжего Иванушки в 2 с лишним раза дешевле. Второй канал, а вы на коленях постоять перед скорбящей вдовой не пробовали? Вдова наплакала на 1.4 млн. рублей. За такой гонорар вся редакция второго должна стоять на коленях", - говорится в сообщении.

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о деталях гибели своего мужа Валентина и двоих друзей.

После трагедии Диденко нарвалась на критику пользователей за то, что выставляет в соцсетях фотографии своей скорбящей свекрови, а также хвастается тем, что ее мама, как ни в чем не бывало, тоже проводит время в телефоне.

Компания российской блогерши Екатерины Диденко, день рождение которой закончился гибелью троих людей из-за химической реакции сухого льда с водой в бассейне, и раньше увлекалась странными экспериментами.

Стало известно, что мужа скандальной блогерши Валентина, который погиб из-за использования сухого льда на вечеринке, предупреждали, что его использование может быть опасно.

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