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24 октября • обновлено в 09:19
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Стало известно, сколько зарабатывает королева Елизавета II

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Журналисты посчитали сколько зарабатывает королева Елизавета II и другие члены королевской семьи.

Состояние королевы оценивается в 1,6 миллиарда фунтов. Она является собственником сразу нескольких исторических дворцов и загородных резиденций, пишет The Sun.

Королевская семья

Королевская семья

Chris Allerto

Новости
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На втором месте оказался принц Чарльз. Наследник британского престола владеет сразу несколькими компаниями и его состояние оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Принц Чарльз

Принц Чарльз

teleprogramma.pro

Замыкает тройку лидеров сын королевы принц Эндрю, на банковских счетах которого журналисты нашли 57 миллионов фунтов.

Принц Эндрю

Принц Эндрю

kommersant.uk

Принцы Уильям и Гарри имеют примерно одинаковые накопления — около 30 миллионов фунтов стерлингов у каждого.

Принцы Уильям и Гарри

Принцы Уильям и Гарри

hellomagazine.com

Состояние Кейт Миддлтон оценивается в 8 миллионов фунтов стерлингов, а Меган Маркл в 6, причем половину от этой суммы герцогиня Сассекская заработала еще будучи актрисой.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

ВокругТВ

Как ранее писал OBOZREVATEL, Принц Гарри подал в суд на владельцев двух таблоидов – The Sun и Daily Mirror. Информацию о том, что он "объявил войну" прессе из-за незаконного перехвата голосовых сообщений с телефона, подтвердил Букингемский дворец.

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Персоны
Меган Маркл Принц Гарри Принц Уильям принц Чарльз Елизавета II
Место
Великобритания
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