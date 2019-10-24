Стало известно, сколько зарабатывает королева Елизавета II

Журналисты посчитали сколько зарабатывает королева Елизавета II и другие члены королевской семьи.

Состояние королевы оценивается в 1,6 миллиарда фунтов. Она является собственником сразу нескольких исторических дворцов и загородных резиденций, пишет The Sun.

Королевская семья Chris Allerto

На втором месте оказался принц Чарльз. Наследник британского престола владеет сразу несколькими компаниями и его состояние оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Принц Чарльз teleprogramma.pro

Замыкает тройку лидеров сын королевы принц Эндрю, на банковских счетах которого журналисты нашли 57 миллионов фунтов.

Принц Эндрю kommersant.uk

Принцы Уильям и Гарри имеют примерно одинаковые накопления — около 30 миллионов фунтов стерлингов у каждого.

Принцы Уильям и Гарри hellomagazine.com

Состояние Кейт Миддлтон оценивается в 8 миллионов фунтов стерлингов, а Меган Маркл в 6, причем половину от этой суммы герцогиня Сассекская заработала еще будучи актрисой.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл ВокругТВ

Как ранее писал OBOZREVATEL, Принц Гарри подал в суд на владельцев двух таблоидов – The Sun и Daily Mirror. Информацию о том, что он "объявил войну" прессе из-за незаконного перехвата голосовых сообщений с телефона, подтвердил Букингемский дворец.

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