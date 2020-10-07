Сколько заплатила Рудковская суррогатной матери за рождение ребенка: впечатляющие цифры

Российская телезвезда и продюсер, жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская якобы заплатила почти 5 млн долларов за услуги суррогатной матери, которая родила им второго сына – Арсения.

По словам инсайдеров, эта женщина не впервые оказывает услуги суррогатного материнства для российского бомонда. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач", ссылаясь на собственные источники.

В сообщении отмечается, что в период беременности биологическая мать Арсения Плющенко была на полном обеспечении Яны и Евгения. За несколько месяцев до родов ее поселили в дом к Плющенко, обеспечили высококлассными медуслугами и полностью застраховали.

Рудковская и Плющенко заплатили суррогатной матери почти $5 млн. Газета. Ру

Отметим, на новорожденного ребенка Яна Рудковская и Евгений Плющенко также тратят немало денег. Так, в сети появились фото, на которых Рудковская гуляет с коляской бренда Dior, что спровоцировало ажиотаж среди пользователей. По некоторым данным, стоимость коляски достигает 500 тыс. рублей (более 180 тыс. грн).

Рудковская показала коляску от Dior, которую купили для младшего сына. Instagram Яны Рудковской

Яна Рудковская и Евгений Плющенко начали встречаться в 2007 году, а в 2009-м – поженились. Пара воспитывает двоих сыновей. Старший – Александр – родился в январе 2013 года, общественности он известен, как Гном Гномыч. Младший – Арсений – появился на свет 25 сентября 2020 года. Также у Рудковской есть двое детей от первого брака: 19-летний Андрей и 18-летний Николай.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудский актер Леонардо Ди Каприо впервые готовится стать отцом вместе со своей избранницей Камиллой Морроне. По словам инсайдеров, женщина пока находится на первых месяцах беременности.