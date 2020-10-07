Сколько заплатила Рудковская суррогатной матери за рождение ребенка: впечатляющие цифры

Российская телезвезда и продюсер, жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская якобы заплатила почти 5 млн долларов за услуги суррогатной матери, которая родила им второго сына – Арсения.

По словам инсайдеров, эта женщина не впервые оказывает услуги суррогатного материнства для российского бомонда. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач", ссылаясь на собственные источники.

В сообщении отмечается, что в период беременности биологическая мать Арсения Плющенко была на полном обеспечении Яны и Евгения. За несколько месяцев до родов ее поселили в дом к Плющенко, обеспечили высококлассными медуслугами и полностью застраховали.

Отметим, на новорожденного ребенка Яна Рудковская и Евгений Плющенко также тратят немало денег. Так, в сети появились фото, на которых Рудковская гуляет с коляской бренда Dior, что спровоцировало ажиотаж среди пользователей. По некоторым данным, стоимость коляски достигает 500 тыс. рублей (более 180 тыс. грн).

Яна Рудковская и Евгений Плющенко начали встречаться в 2007 году, а в 2009-м – поженились. Пара воспитывает двоих сыновей. Старший – Александр – родился в январе 2013 года, общественности он известен, как Гном Гномыч. Младший – Арсений – появился на свет 25 сентября 2020 года. Также у Рудковской есть двое детей от первого брака: 19-летний Андрей и 18-летний Николай.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудский актер Леонардо Ди Каприо впервые готовится стать отцом вместе со своей избранницей Камиллой Морроне. По словам инсайдеров, женщина пока находится на первых месяцах беременности.