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Сколько тратит турист на отдых в Турции: названы цифры

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В Турция, которая является одним из популярнейших курортов среди украинцев, назвали среднюю сумму, которую тратит турист в стране за период отдыха.

По данным Института статистики Турции (TÜİK), в среднем иностранный турист тратит в стране 607 долларов, представители турецкой диаспоры – 766 долларов за период пребывания. В среднем расход для туриста составляет 625 долларов, пишет "Укрінформ".

В целом, доходы Турции в сфере туризма за последние 3 месяца выросли на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это составляет почти 8 млрд долларов.

Сколько тратит турист на отдых в Турции: названы цифры

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Отмечается, что 87,8% дохода составили расходы иностранных туристов. Другие 12,2% пришлись на долю турецких граждан, живущих за рубежом.

На турпакеты туристы потратили около 2,4 млрд долларов, на личные расходы – 5,5 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отели на популярных среди туристов курортах Турции снизили стоимость проживания на 20%, потому что не хватает отдыхающих.

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Место
Турция
Теги
путешествия Турция
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