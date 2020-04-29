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29 апреля • обновлено в 08:44
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Сколько Тодоренко потеряла денег из-за скандала: названа впечатляющая сумма

5.3т
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РосСМИ подсчитали, что телеведущая Регина Тодоренко в связи со скандалом из-за своего высказывания о домашнем насилии может потерять до 40% всех своих доходов.

В частности, об этом пишет издание Sobesednik.ru.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Так, сообщается, что в связи с тем, что компания PepsiCo прекратила сотрудничество с Региной, звезда не будет рекламировать сок J7. Известно, что PepsiCo должны были заплатить Тодоренко 19 миллионов рублей.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Кроме того, сообщается, что сейчас Регина занимает вторую строчку в рейтинге Forbes, который посвящен блогерам в Instagram. По подсчетам, ее страница в соцсети приносит Тодоренко около 860 тысяч долларов в год. Однако после того, как телеведущая высказалась в интервью, ее доходы могут сократиться. Как пишет издание, Регина может потерять до 40% всех своих доходов.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как пострадала Регина Тодоренко после своих скандальных высказываний о домашнем насилии. Подробности читайте здесь.

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Автор
Анна Михно
Персона
Регина Тодоренко
Место
Россия
Тег
Новости России
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