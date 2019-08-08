"Сколько стоит идеальная женщина?" Бывший муж Каминской возмутил украинок сексизмом

Бывший муж популярной украинской певицы и солистки группы "НеАнгелы" Славы Каминской пластический хирург Эдгар Каминский, разгневал сеть сексистским постом, в котором описал сколько стоит "идеальная женщина".

Так, запись он разместил в социальной сети Facebook. Многие украинки оставили десятки гневных комментариев и раскритиковали хирурга.

Эдгар и Слава Каминские kp.ua

"Получается, для создания идеальной женщины нужно от 10000$ и до 200 000$. Цены зависят от вкуса и взгляда на красоту, потребностей, возраста, сложности операции и процедуры, исходных данных вашей избранницы. Парни, помните, если ваша любимая девушка постоянно говорит о пластике ─ назад дороги нет. Это как автомобиль с колоссальным расходом топлива и который требует замены масла каждый месяц", - написал хирург.

"Что за сравнения с машиной? Давайте мужчин сравнивать с посудомойкой", "Ужасное сравнение", "Боже, какой мерзкий пост", "Не видела еще более явной объективизации и сексизма в одном тексте", "Как цинично", "Еще один вопиющий случай объективизации женщин. Одумайтесь, мы не вещи, мы люди. Не нужно нас сравнивать с автомобилями, это же бесчеловечно", -пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара Каминских появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.

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