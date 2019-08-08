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"Сколько стоит идеальная женщина?" Бывший муж Каминской возмутил украинок сексизмом

1.1т Читать материал на украинском

Бывший муж популярной украинской певицы и солистки группы "НеАнгелы" Славы Каминской пластический хирург Эдгар Каминский, разгневал сеть сексистским постом, в котором описал сколько стоит "идеальная женщина".

Так, запись он разместил в социальной сети Facebook. Многие украинки оставили десятки гневных комментариев и раскритиковали хирурга.

Эдгар и Слава Каминские

Эдгар и Слава Каминские

kp.ua

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"Получается, для создания идеальной женщины нужно от 10000$ и до 200 000$. Цены зависят от вкуса и взгляда на красоту, потребностей, возраста, сложности операции и процедуры, исходных данных вашей избранницы. Парни, помните, если ваша любимая девушка постоянно говорит о пластике ─ назад дороги нет. Это как автомобиль с колоссальным расходом топлива и который требует замены масла каждый месяц", - написал хирург.

"Что за сравнения с машиной? Давайте мужчин сравнивать с посудомойкой", "Ужасное сравнение", "Боже, какой мерзкий пост", "Не видела еще более явной объективизации и сексизма в одном тексте", "Как цинично", "Еще один вопиющий случай объективизации женщин. Одумайтесь, мы не вещи, мы люди. Не нужно нас сравнивать с автомобилями, это же бесчеловечно", -пишут в сети.

"Сколько стоит идеальная женщина?" Бывший муж Каминской возмутил украинок сексизмом
"Сколько стоит идеальная женщина?" Бывший муж Каминской возмутил украинок сексизмом
"Сколько стоит идеальная женщина?" Бывший муж Каминской возмутил украинок сексизмом
"Сколько стоит идеальная женщина?" Бывший муж Каминской возмутил украинок сексизмом
"Сколько стоит идеальная женщина?" Бывший муж Каминской возмутил украинок сексизмом
"Сколько стоит идеальная женщина?" Бывший муж Каминской возмутил украинок сексизмом

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара Каминских появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.

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Персона
Слава Каминская
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