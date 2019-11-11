"Сколько секса": российская певица показала пышную грудь без белья

Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина, которой приписывают роман с продюсером Максом Фадеевым, засветила пышную грудь.

Так, на новых фото, которыми знаменитость поделилась в Instagram, Ольга позирует в коротеньком топе, который обнажил аппетитные формы.

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Под снимком Серябкина призналась, что наконец-то решила окончательно попрощаться со всем, что связывает ее с группой Serebro, и сменила имя в соцсети:

"Знаю, что это было максимально долго. Из-за сложностей. Ники забивают и даже если не юзают, то изъять их иногда невозможно. Но главное – все получилось. Вроде мелочь, но я так счастлива сейчас. Мой символ нового пути".

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Впрочем, поклонников звезды заинтересовали не столько перемены в жизни певицы, а ее сексуальные формы:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

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