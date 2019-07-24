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"Сколько секса": Добрынин и Квиткова выложили горячие фото с отдыха

1.4т Читать материал на украинском

Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал, как проводит уикенд со своей избранницей — Дашей Квитковой.

Соответствующими снимками с отдыха в Египте он поделился на своей странице в Instagram. На них Добринын позировал с оголенным торсом в объятиях возлюбленной, которая была в откровенном купальнике.

"Сколько секса": Добрынин и Квиткова выложили горячие фото с отдыха

Никита Добринын и Даша Квиткова

Фото из Instagram

"Мне нравится, как мы проводим здесь время: утром смотрим на самых ярких рыб в море, затем тюленим у бассейна весь день и строим планы. Скоро вернемся в Киев, я проведу несколько важных концертов и снова можно в путешествие отправляться", — написал Добринын.

"Сколько секса": Добрынин и Квиткова выложили горячие фото с отдыха

Никита Добринын и Даша Квиткова

Фото из Instagram

"Сколько секса": Добрынин и Квиткова выложили горячие фото с отдыха

Никита Добринын и Даша Квиткова

Фото из Instagram

Новости
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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Никиты. Они засыпали пару комплиментами.

"Сколько секса": Добрынин и Квиткова выложили горячие фото с отдыха
"Сколько секса": Добрынин и Квиткова выложили горячие фото с отдыха
"Сколько секса": Добрынин и Квиткова выложили горячие фото с отдыха
"Сколько секса": Добрынин и Квиткова выложили горячие фото с отдыха
"Сколько секса": Добрынин и Квиткова выложили горячие фото с отдыха

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения шоу "Холостяк-9" главные герои держали несколько дней интригу по поводу отношений. Фанаты нашли подтверждение, что победительница Квиткова после проекта встречается с Никитой.

"Сколько секса": Добрынин и Квиткова выложили горячие фото с отдыха

Никита Добринын и Даша Квиткова

Фото из Instagram

На пост-шоу герои все же подтвердили слухи, что до сих пор вместе. Они признались, что первое время после съемок было тяжело, потому что им приходилось скрываться, пока шоу не вышло на экраны. Квиткова жаловалась, что ходила везде в капюшоне, а на публике должна была скрывать свои чувства.

Недавно Квиткова показала тату на интимном месте в виде розы, которая является символом проекта. 12 июля парочка присутствовала на открытии 10-го международного кинофестиваля в Одессе.

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Персона
Никита Добрынин
Место
Украина
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