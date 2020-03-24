В случае развода с украинским рэпером Джиганом, который оскандалился из-за наркозависимости, его жена Оксана Самойлова имеет право на большую часть совместного имущества.

Об этом изданию 5 канал рассказала адвокат Екатерина Духина.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Так, примечательно, что в сети разделились мнения по поводу ситуации, в которой сейчас оказались Самойлова и Джиган. Одни поклонники сочувствуют Оксане, другие же, наоборот, считают, что скандал в звездном семействе был выгоден супругам.

К примеру, сейчас рэпер записывает новый альбом, а Самойлова собирается запускать собственную косметическую линию.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Instagram @samoylovaoxana

Впрочем, если Оксана все-таки решится развестись с мужем, по мнению адвоката, она сможет неплохо на этом заработать.

Так, Духина сообщает, что семья владеет особняком в элитном подмосковном поселке, в их распоряжении несколько автомобилей премиум-класса, а доход рэпера достигает 60 миллионов рублей в год. В случае расторжения брака Самойлова сможет отсудить большую часть совместного имущества.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Instagram @samoylovaoxana

Кроме того, за десять лет совместной жизни женщине удалось развить интернет-магазин и создать собственный бренд одежды.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

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