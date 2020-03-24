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24 марта • обновлено в 12:31
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Сколько Самойлова может заработать на скандале с Джиганом: названа впечатляющая сумма

1.4т
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В случае развода с украинским рэпером Джиганом, который оскандалился из-за наркозависимости, его жена Оксана Самойлова имеет право на большую часть совместного имущества.

Об этом изданию 5 канал рассказала адвокат Екатерина Духина.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Так, примечательно, что в сети разделились мнения по поводу ситуации, в которой сейчас оказались Самойлова и Джиган. Одни поклонники сочувствуют Оксане, другие же, наоборот, считают, что скандал в звездном семействе был выгоден супругам.

К примеру, сейчас рэпер записывает новый альбом, а Самойлова собирается запускать собственную косметическую линию.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Instagram @samoylovaoxana

Впрочем, если Оксана все-таки решится развестись с мужем, по мнению адвоката, она сможет неплохо на этом заработать.

Так, Духина сообщает, что семья владеет особняком в элитном подмосковном поселке, в их распоряжении несколько автомобилей премиум-класса, а доход рэпера достигает 60 миллионов рублей в год. В случае расторжения брака Самойлова сможет отсудить большую часть совместного имущества.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Instagram @samoylovaoxana

Кроме того, за десять лет совместной жизни женщине удалось развить интернет-магазин и создать собственный бренд одежды.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

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Автор
Анна Михно
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
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